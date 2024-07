La semana pasada, Flor Vigna y Momi Giardina fueron noticia por el escándalo en torno a los comentarios de la integrante de Nadie dice Nada sobre Flor Vigna y su carrera como cantante.

En una nota con Socios del Espectáculo, la intérprete de “Valiente” expuso lo que sintió al conocer las palabras de Momi y lo que piensa de ella como artista musical, y fue contundente.

¿Qué pasó? Mientras ella estaba de viaje, sus compañeros analizaron al aire su perfil de Instagram. Sin querer, hicieron clic en una de las historias de Momi para sus “Mejores Amigos”, en la que se burlaba de Flor por cómo canta.

“Me hace concha como canta”, había escrito, junto al video de Flor ensayando la canción de Valiente, en el posteo que les compartió a sus “Mejores Amigos” y sus compañeros, sin querer, filtraron al aire de Luzu TV.

QUÉ DIJO FLOR VIGNA TRAS LOS COMENTARIOS DE MOMI GIARDINA SOBRE CÓMO CANTA

“¿Qué te pareció cuando lo viste? El posteo a mejores amigos de Momi”, le preguntó el notero de Socios.

“En realidad, yo justo estaba por entrar a clase de piano, que hace poco estoy haciendo piano, y un poquito triste me puso, porque yo soy una sensible, pero no creo que esté mal tampoco, ¿viste?”, contestó Flor.

LA LETAL FRASE DE FLOR VIGNA SOBRE MOMI GIARDINA Y EL EQUIPO DE NADIE DICE NADA

“Como que uno le puede gustar o no a alguien, incluso no planeo gustarla a todos. Por ahí lo que un poquito me dolió es que yo siempre que me la cruzo a Momi, ella es buena onda y nos decimos cosas lindas del trabajo de la otra...”, indicó.

“Lo que me dolió es eso, como que en persona haya buena onda y por atrás se cagaban de risa de mí”

