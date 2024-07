Flor Vigna le respondió indignada a Momi Giardina luego de que se burlara por cómo canta a través de las historias de mejores amigos desde su cuenta de Instagram.

“Me hace concha cómo canta”, había escrito la mamá de Juli Castro que se viralizó luego de que se les escapara la story a los integrantes de Luzu Tv.

En diálogo con Karina Iavícoli, la bailarina le contestó: “Me dolió que se burle de esta forma y de esta canción en particular porque justo es la canción donde cuento todo lo que me costó...”.

La filosa crítica de Momi Giardina a Flor Vigna en Instagram que se viralizó este jueves. (Foto: YouTube / luzuTV)

“Llevar adelante este proyecto y cómo me costó salir de la depresión. Aparte, siempre en la cara me dijo cosas re lindas, no entiendo qué es lo que pasó”, remarcó Vigna.

MARCELA TAURO DEFENDIÓ A FLOR VIGNA DE LA BURLA DE MOMI GIARDINA

Tras escuchar lo que Flor Vigna le respondió a Momi Giardina, Marcela Tauro defendió a la bailarina, quien remarcó lo dolida que se sintió con la burla de su colega.

Flor Vigna. (Foto: Instagram/@florivigna).

“A mí me encanta como canta, cuando vino acá y lo hizo me gustó”, comentó la conductora y Pampito agregó: “Porque ahí estaba mejorando”.

