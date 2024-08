Gimena Accardi confesó en su visita a La Noche Perfecta por qué tomó leche materna de una amiga. “Ante todo, soy muy curiosa”, aclaró la actriz.

Luego, la esposa de Nico Vázquez detalló: “Tengo una amiga que es médica pediatra que tiene dos pibes, ella ya había probado y me estaba contando”.

Gimena Accardi en La Noche Perfecta

“Le pregunté ‘¿a qué sabe? ¿es dulce? a ver dame, dejame probar’, me prendí a la teta... no mentira, me puso un poquito en la mano y probé”, bromeó y aclaró cómo fue.

A QUÉ SABE LA LECHE MATERNA SEGÚN GIME ACCARDI

Luego de contar cómo fue que probó leche materna en el programa de Sebastián Wainraich, Gimena Accardi contó qué sabor tiene y explicó por qué cree que todos deberíamos tomar leche materna y no de animales.

“Es dulce, riquísima. Yo hice esas declaraciones y la gente lo tomó muy mal, otros lo tomaron como una humorada”, recordó la actriz.

Al final, analizó: “Pero es mucho más lógico tomar leche de humano más que de animales. Lo lógico siendo mamíferos es tomar leche de un humano y no de una vaca, no me parece tan terrible”.

