Mariana Brey le hizo una pícara pregunta a Mauro Dalessio sobre su historial amoroso y el ex Gran Hermano 2023 no se achicó y la apuró en Socios del Espectáculo.

La panelista quiso saber con qué periodista de C5N tuvo un breve romance al salir del reality. En medio de la consulta, Brey bromeó con tirarle onda en vivo y Mauro le retrucó sin filtros.

EL PÍCARO IDA Y VUELTA ENTRE MARIANA BREY Y MAURO DALESSIO

Matías Vázquez: -Vos estuviste con una periodista de C5N. Dijiste que habías tenido una relación. Blanqueaste un vínculo que no fue.

Mauro Dalessio: -Salí un par de veces.

Adrián Pallares: -¿Mariana Brey? Una de C5N...

Mariana Brey: -¿Quién? No tengo nada, nada que ver. Vos y yo, nada. ¿No?

Mauro Dalessio: -¿Qué? ¿Querés salir conmigo?

Matías Vázquez: -¡Epa! ¡Vamos, Mauro! Encarátela.

Mariana Brey: -Es rápido el chico.

Mauro Dalessio: -No, le pregunto.

Paula Varela: -Ya pasó los 18 años, creo.

Mariana Brey: -Mayor de edad, ¿no?

Rodrigo Lussich: -Esta te da tres vueltas.

Mariana Brey: -No, no tanto. Pero le llegó al ombligo. No me vio parada él…

Adrián Pallares: -¿Antonella (Ravinale) es la colega de C5N con la que saliste?

Mauro Dalessio: -Sí, salí un par de veces y tomamos caminos por separado.

