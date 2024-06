A tan solo una semana de confirmar que estaba iniciando una historia de amor con Antonella Ravinale, Mauro Dalessio confirmó que se separó de la periodista de C5N.

Con mucha información en su poder, Pía Shaw aprovechó la presencia del ex Gran Hermano 2023 en A la Barbarossa y le preguntó por el tema sin filtros: “Mauro, ¿es cierto que la chica en cuestión te fue dejando por tu alta exposición? El romance más corto en la historia de los portales”.

Súper sincero, Dalessio asintió y reveló el motivo: “Sí, es verdad. Nos vimos de vuelta, pero ella no sabía que era tanta la exposición la que teníamos”.

“¿Es verdad que te dijo ‘Mauro, me perjudicás en el trabajo. No me sirve este perfil’?”, le consultó Gastón Trezeguet.

Y otra vez, el exparticipante de GH afirmó: “Sí, es verdad, me dijo eso. Ella tiene un perfil mucho más bajo y con el nivel de exposición que estoy teniendo es imposible”.

“Sí me sorprendió que ella, trabajando en los medios, sabía la exposición que íbamos a tener”, agregó Mauro, quien rápidamente fue vinculado por los integrantes de A la Barbarossa con Catalina Gorostidi, examiga de Juliana “Furia” Scaglione.

Antonella Ravinale (Foto: Instagram)

MAURO DALESSIO ENTRÓ A GRAN HERMANO Y LE ROMPIÓ EL CORAZÓN A FURIA

El 3 de junio, a tres semanas de ser eliminado de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio tuvo la oportunidad de reingresar por unos minutos a la casa y no perdió la oportunidad de notificarle a Juliana “Furia” Scaglione que está soltero.

¿Cómo lo hizo? Con un contundente gesto que le rompió el corazón a la participante. Mauro quitó de la pared de Furia sus fotos personales y la más significativa para ellos se la dejó a Emma Vich.

En una charla con Darío Martínez Corti, Juliana le contó su dolor.

Darío: -Contame de nuevo de lo Mauro. ¿Vos lo viste entrar en la habitación?

Furia: -Hay una foto que tiene el corazón, que le regalé yo, y está la foto con su familia…

Darío: -¿Estaban en tu cama?

Furia: -Yo las colgué en mi pared. Él las saca, se las lleva a su cuarto y la foto con su familia la pega en su cama; la otra se la deja a Emma en donde se maquilla. Si la querés tirar, te la llevás. Le dejó su corazón a Emma.

Darío: -Es demasiado.

Furia: -Sí.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.