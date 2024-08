En medio de los nervios por intentar armar la mayor cantidad de palabras y llegar lejos en Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, Jorge apeló a algunos exabruptos que el conductor no pasó por alto.

“La palabra que te toca es ‘Pinturas’”, atinó a decir el presentador. A lo que el concursante no dudó en recurrir a algunas malas palabras con el objetivo de sumar más aciertos a su lista y tratar de superar a los rivales: “Pu.., pu..as”, expresó.

Tras escucharlo, Guido tomó la palabra: “Como que pusiste cara de ‘mirá, me mando a decir las palabras y que sea lo que Dios quiera’. Y claro, si están en la Real Academia Española, dijiste ‘me lanzo. Pero uno dice ‘me mando yo y digo unas barbaridades’”, dijo, con humor.

Y Jorge cerró, ante la atenta mirada de su hija desde la tribuna: “Las tenía que decir, aunque mi hija no quiera”.

¡Qué momento!

NICOLE NEUMANN REVELÓ EN LOS 8 ESCALONES SUS SECRETOS PARA SALIR IMPECABLE EN LAS PRODUCCIONES

En medio de los nervios por conocer quién sería el nuevo ganador de Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, Nicole Neumann compartió sus secretos de belleza para salir bien en las producciones.

“Tengo mi perfil favorito que es el derecho, del otro no me pueden sacar. Todo de acá, yo siempre miro para allá (mueve la cabeza para que le quede el rostro del perfil que le gusta), te juro”, comenzó diciendo la modelo, en mayo pasado, en el ciclo donde estuvo como jurada.

Allí, luego de que el presentador avalara sus palabras, Nicole siguió, divertida: “´¿Viste? Lo tengo re estudiado”, lanzó. Y añadió: “Y después, cuando no hay luz de frente y sí de arriba, te marca como la ojera y queda feo. Ahí le digo ‘si hay luz de arriba, no’”.

“Yo canalizo en el trabajo. Me dan vergüenza las fotos personales, como en un cumpleaños, ahí me da más vergüenza. Si me dicen desfilá, ni loca. Ahora, si me subís a una pasarela te desfilo que sea. ¡Es rarísimo lo que me pasa! Frente a cámara me suelto porque tengo la excusa del trabajo”, cerró la top, sincera.