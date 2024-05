En medio de la cuenta regresiva para que nazca el primer hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, la modelo compartió con sus seguidores sus elegidos para vestir a su bebé en camino.

“Mis top elegidos”, escribió Nicole en el posteo que subió a Instgram Stories donde se ve varios modelos de ropita, calzado y peluches que escogió para su hijo.

Fotos: Instagram (nikitaneumannoficial)

Días atrás, el piloto de carreras se había referido al último tramo de embarazo de su esposa: “Tengo un poco de ansiedad. Ya quiero que nazca y tenerlo ahí con nosotros, compartirlo y disfrutarlo. Estamos disfrutando de este momento de la vida que nos tiene muy bien”, dijo en una nota que dio a LAM.

“En la vida, como todos sabemos, estás muy bien en algunos momentos y en otros momentos, no tanto. Hoy nos trata muy bien, así que la verdad que estoy agradecido a la vida y a todo lo que nos toca vivir”, continuó.

“Con Niki hablábamos hace un par de días de que fuimos pensando en cosas a futuro y, de a poco, es como que vamos poniéndole tildes a las cosas”.

Y cerró, a corazón abierto: “Con Niki hablábamos hace un par de días de que fuimos pensando en cosas a futuro y, de a poco, es como que vamos poniéndole tildes a las cosas. Estamos en momentos muy lindos. Ella está laburando en uno de los programas más vistos, posiblemente, el canal, más importante y lindos de la Argentina. Y yo compitiendo en el más alto nivel del automovilismo argentino. Nos va bien estamos enfocados en eso”.

EL SINCERICIDIO DE MANU URCERA SOBRE CÓMO SE IMAGINA COMO PAPÁ CUANDO NAZCA SU BEBÉ CON NICOLE NEUMANN

En medio de la felicidad que vive desde que supo que espera a su primer hijo junto a Nicole Neumann (que ya tiene a Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su anterior relación con Fabián Cubero), Manu Urcera contó cómo se imagina cómo padre.

“¿Vos considerás que vas a ser un papá como miedoso, cuidadoso, baboso? ¿Qué papá crees que vas a ser?”, fue la consulta que le hizo el Pollo Álvarez, quien entrevistó al piloto de carreras para Poco correctos, el programa que conduce junto al Chino Leunis por eltrece.

(Foto: Instagram /nikitaneumannoficial)

Fue entonces que Manu, que espera a que nazca el bebé a mediados de junio próximo- se sinceró: “Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio, como a los cuatro años subirme una moto”.

“Me da cosa, pero me gustaría ser como fue mi papá conmigo”, cerró, dejando en claro que también desea continuar el legado de la crianza que recibió cuando era un niño y que espera seguir con su hijo.