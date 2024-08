La infructuosa búsqueda de Loan Danilo Peña (5), que desapareció de la casa de su abuela en Corrientes hace 70 días se ha convertido en uno de los grandes temas periodísticos del año por las versiones encontradas sobre su paradero, y el abogado Fernando Burlando le salió al cruce a sus detractores.

Aprovechando una entrevista que le hicieron en el canal de noticias A24, Burlando realizó un descargo los progresos en el caso en el que decidió tomar cartas ante las notorias contrariedades que observó desde un inicio.

“Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo. Y no lo hacemos por plata, no nos llevamos ni un peso. No sé otros. Y uno tiene que escuchar críticas. He buscado a Loan como un perro. Yo y todo mi equipo de trabajo”, señaló, haciendo referencia a los animales que usó la policía para rastrear al nene los primeros días.

Burlando apareció en el móvil junto a José Peña, el hermano mayor del nene, que se llama igual que el padre de ambos, y pidió perdón por repetir algunos de los tétricos testimonios que dieron los testigos y acusados de encubrir la desaparición de Loan.

QUÉ LE DIJO FERNANDO BURLANDO AL HERMANO DE LOAN PEÑA EN MEDIO DE UNA CATÁRSIS EN VIVO

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, agregó el letrado.

En ese sentido, Burlando explicó que en esta búsqueda, por el momento infructuosa, están “arriesgando su patrimonio y su vida”. “Yo no sé quién es el que critica realmente, pero, José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”, señaló Burlando.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás”, agregó el abogado, antes de apostar a su continuidad en el caso. “José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, dijo Burlando.

El joven, por su parte, abogó por la pronta resolución del caso, pidiendo que aparezca pronto su hermanito. “Veo las cosas que hace todos los días”, dijo José antes de que Burlando tome la palabra para contar qué nuevas medidas le pidieron a la Justicia.

