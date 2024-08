El reclamo de la mamá de Loan Danilo Peña por la aparición con vida de su hijo fue tan desgarrador como enfático, y apuntó fuerte contra Laudelina, su cuñada.

“¿¡Dónde está Loan!? ¿¡Qué hicieron con Loan!?”, se preguntó María en medio de la marcha que encabezó en Goya, Corrientes.

Quebrada, la mujer primero interpeló a su sobrina: “No mientan, hija. No me tengan así. No me hagas esto, Macarena. Decí algo, hija”.

María, la mamá de Loan Danilo Peña.

“Ya no aguantamos más esto, la mentira Macarena”, enfatizó a 67 días desde la desaparición de su hijo de cinco años tras un cumpleaños en la casa de su abuela paterna.

EL RUEGO DE LA MAMÁ DE LOAN DANILO PEÑA

“¡Decí la verdad, hija! Ustedes están sabiendo algo más. Decí algo”, gritó mirando a la casa Macarena.

“¡Decí la verdad, hija! Ustedes están sabiendo algo más. Decí algo”.

“Decile a tu mamá que diga la verdad de dónde está Loan. No mientas, no digas cosas que no son”, exclamó.

Macarena, la prima de Loan Danilo Peña.

“No digan cosas que no pasaron. Loan está vivo. ¿Dónde lo llevaron a Loan? ¿Por qué le hacen esto a tu tío?”, indagó ante el micrófono de TN.

Al final, la madre de Loan insistió contra Laudelina Peña: “¡Tu mamá tiene que hablar y darle una respuesta a su hermano, Macarena! Esto es una vergüenza… ¡No aguantamos más el dolor!”.