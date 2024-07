La tía de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que sigue desaparecido en Corrientes, volvió a declarar tras su detención. Es importante recordar que la señora fue acusada de ocultamiento y sustracción en la causa que investiga la desaparición de su sobrino.

En este contexto, la mujer -que ya declaró dos veces en sede judicial y dio dos versiones diferentes- ahora testificó durante cinco horas frente a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y Sebastián Domenech dio detalles de su testimonio.

Laudelina declaró durante cinco horas desde el penal de Ezeiza.

“No vimos ningún movimiento porque era algo que nosotros también pensábamos. Puede haber movimientos policiales, puede esto derivar en cualquier momento en un procedimiento. Da una verdad y hay que salir corriendo, la policía y nosotros. No, no hay nada de eso, no se dio ningún movimiento raro. No fue revelador”, comento el periodista sobre el testimonio de Laudelina.

Esto se dio después de que la señora denunciara haber recibido amenazas por plantar el botín del menor de cinco años en un descampado durante la búsqueda.

¿QUÉ DIJO LA NUEVA ABOGADA DE LAUDELINA PEÑA SOBRE SU CLIENTA?

Mónica Chiribín, la nueva abogada de Laudelina, prometió que su clienta proporcionaría nuevas precisiones con “nombre y apellido” sobre las amenazas que habría recibido y la desaparición de Loan.