Mientras el excapitán de navío Carlos Pérez continúa detenido en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña (5), Paula Bernini expuso los audios que la Justicia rescató del teléfono celular incautado y que complican aún más su situación.

El ex marino, que está sospechado de haber raptado al nene aquel 13 de junio con su pareja Victoria Caillava, y en los audios que expuso Bernini se escucha una conversación que mantuvo con su hija dos días después.

“¿Qué le decía Carlos a su hija? Presten atención cuando describía el lugar donde se encontraron las huellas y el botín”, pidió Bernini en Nuestra tarde (TN). “Sí, hola, Pauli. No, nunca fuiste vos ahí. Este es otro lugar. Retirado acá a 8 kilómetros más o menos del pueblo”, se lo escucha decir a Pérez.

“Una señora, una viejita amiga de Mari que nos invitó a comer. Y estaba la familia o amigo de ella con esos chicos. Y se cruzaron enfrente del... Ahí todo un matorral, ¿viste? Monte se dice acá. Y en el fondo había una especie de rancho abandonado, una tapera, donde había plantas de naranja, mandarinas. Fueron a eso, a comer fruta”, relata en el audio el exmarino.

“Y el nenito por ahí se vino porque el papá había quedado con nosotros conversando. Y se quiso venir con su papá y los otros chicos, capaz que no estaban controlados por los tres adultos que estaban ahí. Y el nenito, bueno, no llegó nunca, se perdió. Y en ese ratito ya enseguida lo empezaron a buscar, algo como una travesura, un chico que se pierde, ¿viste? Pero lo que pasa es que era una zona complicada, ¿eh? Y bueno, todavía no lo encuentran”, explicó.

“Encontraron una zapatilla, supuestamente de él, en una laguna, en el barro pegada en una laguna. Algunas huellas que suponen que es del nenito, pero como que no tienen continuidad, ¿viste? Como que por ahí pareciera como que camina o alguien lo alza. Así que no hay un despliegue tremendo”, prosigue el audio.

“Y acá la fuimos a buscar a Brisa. Estamos ahora acá, Mari se está por ir ahora para quedarse con la viejita esa, que tiene como 77 años, no sé cuántos tiene, que es la abuela del nenito”, señaló Pérez, que luego habla sobre el operativo.

“Para meterse en el monte sobra gente, ¿ya viste? Hay tanta gente, debe haber, no sé, cerca de 400 personas, capaz que. Porque hay policía, bomberos, gendarmería, la gente del pueblo, todo el mundo. Jorgito anda también, el hijo de Mari, con los peones. Todo el mundo anda buscándolo, el nenito, pero... Y ya pasaron 48 horas”, dice Pérez, con tono pesimista.

“O sea que esto, en la medida que pasa el tiempo, ¿viste? Cada vez es más complicado el tema, ¿no? Ya el nenito si no tiene... Si anda solito, te imaginás, lleva dos días sin comer, sin tomar agua. Ya se empieza a complicar la cosa”, agregó.

“Si es que no se cayó en un pozo o alguien se lo llevó, ¿no? Así que bueno, complicado, hija. Bueno, te mando un beso. Te aviso cuando tengamos novedades”, cierra el audio que Pérez envió apenas 48 hoas después de la desaparición de Loan, que ya lleva 56 días fuera de su casa.

