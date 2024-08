Fiel a su sinceridad, Ángel de Brito sorprendió al dar a conocer de una característica de Carolina “Pampita” Ardohain, a quien conoce desde hace varios y tuvo como compañera de jurado en algunas ediciones del Bailando, el programa que conducía Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando el periodista entrevistó a Juli Poggio en el programa de streaming que lidera por Bondi y la exparticipante de Gran Hermano aseguró querer tener la estabilidad económica de la modelo.

Fue entonces que De Brito dio que hablar con sus palabras: “Tacaña, como Pampita”, lanzó. Y agregó: “Ella es re rata. Te ahorra hasta el último centavo. Es el primer consejo que le da a todas las chicas nuevas”.

Pampita en microbikini celeste. (Foto: Instagram/@pampitaoficial).

“Iba a los desfiles cuando era famosa y se iba en subte porque no quería gastar en taxi, así iba comprando propiedades. Es rata”, cerró, generando todo tipo de opiniones entre sus compañeros.

CONTUNDENTE REACCIÓN DE PAMPITA ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE BENJAMÍN VICUÑA SE CASE DE NUEVO Y TENGA MÁS HIJOS

En medio de la felicidad que vive Benjamín Vicuña después de apostar nuevamente al amor de la mano de Analía Espasandín, Carolina “Pampita” Ardohain habló de la posibilidad de que su ex se vuelva a casar y tener más hijos.

Luego de que la modelo decidiera no ahondar en si ya conoció a la pareja de padre de sus hijos, el cronista de LAM, Alejandro Castelo, fue al hueso con otra pregunta: “¿Lo imaginás a Benja casándose de nuevo como hiciste vos (con Roberto García Moritán, con quien tiene a su pequeña Ana)?”.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que Pampita no dudó con su respuesta: “Sí. Para mí, sí. Él es re familiero, así que me imagino que sí. Conozco su esencia y me parece que sí, que le gusta la familia, es un re buen papá y va a querer formar familia de vuelta. Yo pienso que sí, ojalá”, lanzó.

Pampita: “Conozco su esencia (la de Benjamín Vicuña) y me parece que sí, que le gusta la familia, es un re buen papá y va a querer formar familia de vuelta”.

Y cerró, entre risas, sobre la posibilidad de que Benjamín vuelva a dar el “sí” con Analía: “Que me inviten. ¡Que me inviten en serio! Yo me alegro mucho por la alegría de los demás, de corazón. Yo lo invité a mi boda. Igual no pasa nada si no me invitan, es un chiste. No inventen cosas, por favor, no estoy diciendo nada”.