Este miércoles se conocieron las ternas de nominaciones de los Martín Fierro a lo mejor de la TV en 2023 y en Poco correctos convocaron a los Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, para que den su opinión sobre los resultados de la votación preliminar.

“Hay treinta programas que hay que poner y entonces los repartimos a ver dónde queda cada uno para que vayan todos y las mesas estén ocupadas”, explicó Lussich sobre la mezcla que observaron en las ternas de magazines, con muchos programas de espectáculos.

“Yo hace años que digo que cuando hacen la votación de las ternas en APTRA debería haber un veedor de cada canal porque es ahí donde, para mí, está el tongo porque no sabés cómo las armó Ventura; y hay cosas que no me cierran”, aseguró Rodrigo.

Leé más:

Todos los nominados al Martín Fierro de TV abierta 2024

ADRIÁN PALLARES Y RODRIGO LUSSICH FULMINARON A APTRA POR LAS NOMINACIONES DE LOS MARTÍN FIERRO 2024

Rodrigo también se horrorizó por la nominación de La tora de Gran Hermano como revelación, mientras Adrián recordaba que Polino protestó por la no inclusión de Fátima Florez, pero sí de la exparticipante como co conductora de La noche de los ex.

Adrián Pallares recordó cómo se enteró de que Socios del espectáculo estaba nominado como Mejor magazine porque los programas de espectáculos no están nominados, pese a que hay muchos de ellos.

Además, los socios ironizaron sobre la cantidad de nominadas a Mejor conductora (“Podrían haber puesto a diez”) e hicieron hincapié en que “no estaban Mirtha Legrand ni (Marcelo) Tinelli”. “Ella debe estar furiosa”, señaló Lussich, pícaro.

Leé más:

Premios Martín Fierro Digital 2024: el listado completo de todos los ganadores

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.