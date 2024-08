En una profunda entrevista que le hicieron en Poco correctos (el programa que conducen Chino Leunis y el Pollo Álvarez por eltrece), Adrián Suar se sinceró al hablar de cómo es en la intimidad y qué tiene que tener una mujer para enamorarlo.

“¿Si me gusta estar solo? Depende. Yo no puedo inventarme estar con alguien por estar. No necesito estar con alguien porque me angustie mucho la soledad”, comenzó diciendo el actor.

Y agregó: “Yo no me llevo mal conmigo, entonces tengo una ventaja. Yo no me llevo mal, me llevo bien, entonces puedo aguantar. Además, no he tenido tantas parejas en mi vida”.

Tras escucharlo, Estefi Berardi intervino: “¿Qué tiene que tener una mujer para enamorarte, o para que la elijas?”, le consultó. Y Suar dijo lo suyo: “Es muy difícil, porque es tan amplio. Viste que, a veces, las conexiones entre personas son tan particulares”.

Foto: Captura (eltrece)

“Un poco la tengo que admirar y me tiene que divertir. Pero viste que la proyección con otro tienes que estar bien. A lo mejor te llega en un momento y vos no estás preparado”, cerró el invitado de la tarde, con una profunda reflexión.

LA REACCIÓN DE ADRIÁN SUAR Y GRISELDA SICILIANI ANTE LA POSIBILIDAD DE VOLVER A APOSTAR AL AMOR

En medio de la cuenta regresiva para debutar con la obra Felicidades, Griselda Siciliani y Adrián Suar dieron una nota juntos y no le escaparon a la consulta sobre la posibilidad de volver a apostar al amor, a 8 años de la separación y con una hija de 11 años (Margarita) en común.

“¿Volverían? Es la pregunta que los 25 noteros que están en la puerta les van a hacer”, consultó Ángel de Brito en Bondi, el programa de streaming que conduce. Tras escucharlo, Suar fue el primero en responder: " No, no”. Y Griselda agregó, con una sonrisa en su rostro: “Eso es lo mejor que tenemos”.

Foto: Captura de video (streaming Bondi)

“No, son temporadas. Viste cuando ya hiciste 8 temporadas, ya está. A mí me costó separarme”, agregó el entrevistado. Y la actriz cerró: “A mí me costó también. Pero somos dos personas con mucho orgullo, mucha dignidad, como que dijimos ‘hasta acá’”.