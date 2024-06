Leticia Siciliani mandó al frente a Adrián Suar en La Noche Perfecta al revelar las situaciones que lo sacan de eje en su vida cotidiana.

“Soy muy pro de estar de buen humor, salvo a lo que me dedico, a todo le hago agua”, comentó y fue entonces cuando su excuñada dijo: “Pero si no te funciona la tele, el control remoto o la llave del auto...”.

Leticia Siciliani en La Noche Perfecta.

“Ella tiene data porque es la tía de mi hija, y mi hija que me tiene de hijo... Leti lo dijo, bien... ¿qué me saca? Me subo al auto, no prende, la tengo que llevar a Margarita al colegio”, explicó.

Adrián Suar y Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta.

Entonces, el productor continuó: “Y ella me dice ‘ay papá no vamos a llegar’. Me conoce, y yo le digo ‘Margarita, vamos a llegar’, empiezo a tocar y no prendía”.

“Ese día se rompió la batería. Me pasa que cuando me encuentro cuando mi propia inutilidad se me sale la cadena, porque me frustro”, cerró el actor.

ADRIÁN SUAR REVELÓ EN LA NOCHE PERFECTA QUÉ LO PONE NERVIOSO

Adrián Suar reveló en su visita a La Noche Perfecta qué lo pone nervioso luego de que el conductor diera el pie sobre el tema en su nuevo programa.

Adrián Suar en La Noche Perfecta.

“Hay cosas que nos ponen nerviosos a todos”, dijo Sebastián Wainraich y el productor y actor televisivo contestó: “El que me agarra de acá y tira un poco acá cuando se me acerca a hablar...”.

