Adrián Suar reveló en una entrevista con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) la conducta que modificó en su vida diaria tras protagonizar su última película No Puedo Vivir sin Ti.

“Fue un placer poder filmar esta película, me diviritó muchísimo, muchos se van a sentir identificados con mi personaje, hay gente que uno conoce que está muy pegada a lo tecnológico”, dijo el productor.

En el ida y vuelta, el actor remarcó: “Me siento reflejado, no tanto como le pasa a mi personaje de tener que ir a una clínica a trabajarlo, pero es algo nuevo. Me parece que se van a divertir y al mismo tiempo se van a sentir identificados”.

Adrián Suar en Mshow.

“Hay vínculos que vas perdiendo por la adicción al teléfono, es un problema que se va hablando en las terapias, tiene un nombre, uno dí a a día se va repreguntando. A mí me pasa, yo bajé bastante después de la película”, expresó al final.

DE QUÉ TRATA “NO PUEDO VIVIR SIN TI”, LA PELÍCULA DE ADRIÁN SUAR Y PAZ VEGA

No Puedo Vivir Sin Ti está dirigida por Santiago Requejo, Adrián Suar interpreta a Carlos y Paz Vega a Adela, quien en la película hace de su esposa. Esta última le exige tomar medidas drásticas para tratar su adicción al teléfono celular.

La misma se filmó en diferentes locaciones de España como Bilbao, Getxo y Madrid. Cuenta con un elenco de lujo formado por Iñigo Larrinaga, Aitor De Kintana y Nuria López. Se podrá ver a partir del 16 de agosto por Netflix.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.