Daniela Cardone recordó en su visita a Intrusos la pérdida de la tenencia de su hija Brenda Gandini cuando era una niña: “Me considero una luchadora, siempre tratando de cumplir mis objetivos y me enfoco mucho en mí”.

“Fuiste mamá muy joven y en este medio, trabajar con una nena tan chiquita, ¿cómo fue eso?”, le consultó entonces Flor de la Ve y la actriz contestó: “Sí, yo he vivido todo muy rápido”.

“Pero te costó la tenencia de Brenda”, comentó Pablo Layus por su parte y fue allí cuando la modelo expresó: “La perdí, como ninguna madre, luché mucho. Se basaron en que me haya venido a vivir a Buenos Aires, que sea modelo, todos esos prejuicios”.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia fueron a ver a Daniela Cardone a Sex (Foto: Movilpress)

“Y del otro lado tenían plata y compraron los abogados, lo digo así porque así sucedió. Es imposible que te saquen la tenencia, ni a una prostituta se lo hacen, pero bueno, son cosas que ya pasaron, en la vida hay que soltar”, cerró el tema.

ASÍ RESPONDIÓ DANIELA CARDONE CUANDO LA PREGUNTARON POR EL AMOR DE SU VIDA

A Daniela Cardone le preguntaron en el programa de América quién fue el gran amor de su vida y fue contundente con su respuesta: “Creo que cada uno marcó un momento”.

“Me he enamorado, he estado caliente. Para mí nada es para siempre, pero cuando estoy con alguien, estoy con esa persona”, aseguró la actriz.

