Flor de la Ve contó en Intrusos el noble gesto que tuvo Daniela Cardone con ella cuando empezaba su carrera artística: “Es de las personas más buenas y generosas que conocí en este ambiente”.

“Cuando empecé, ella era una estrella en los 90, no se hablaba de otra, estábamos haciendo una producción en bikini yo para una revista y ella para otra”, comentó la conductora.

Daniela Cardone en Intrusos.

Al final, Flor le agradeció: “Ella me dijo tenes que ponerte así, y así, entonces mis primeras fotos en bikini me enseñó a posar ella. Eso nunca me lo olvidé porque no tenías por qué hacerlo, una mujer extremadamente generosa”.

CUÁL FUE EL GRAN AMOR DE DANIELA CARDONE

A Daniela Cardone le preguntaron en el programa de América quién fue el gran amor de su vida y fue contundente con su respuesta: “Creo que cada uno marcó un momento”.

“Me he enamorado, he estado caliente. Para mí nada es para siempre, pero cuando estoy con alguien, estoy con esa persona”, agregó la actriz.

