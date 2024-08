Luego de las fuertes repercusiones que despertó el video que Luciana Salazar subió a las redes mostrando las pastillas que toma a diario y las vitaminas que le da a su hija Matilda, Estefanía Pasquini fue contundente al opinar de este tema.

“Yo no hablaría específicamente de ella porque me parece que cuando te tocan a tu hijo o te hablan como mamá debe ser horrible. Entonces, me parece que eso lo manejará con quien le da todos esos suplementos y tendrá su porqué”, comenzó diciendo la nutricionista en una nota que dio a Poco Correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Yo puedo hablar en general de la alimentación de un chico, o de la alimentación de un adulto, pero yo no me metería para no meter el dedo y que parezca que estoy señalando a una madre”, agregó.

QUÉ DIJO ESTEFANÍA PASQUINI SOBRE LAS VITAMINAS QUE TOMA MATILDA SALAZAR

Foto: Captura (eltrece)

“Siempre hay que consultar con el pediatra. En general, los chicos no toman suplementos, no necesitan, están en una época que necesitan de todos los alimentos, hidratos, proteínas, grasas, y si toman algo en especial, están consumiendo algo, que sea porque el médico se los dio y porque hicieron algún estudio”, continuó.

Y cerró, firme: “Yo siempre que hablo, hablo de evidencia científica. No hay evidencia científica, hasta el momento, que demuestre que tiene algo especial, algo que ayude, no. Pero la gente, mientras no le haga mal, puede hacer lo que quiera, ella es libre de hacerse la medicina que quiera, mal no le va a hacer”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL LLANTO DE ESTEFANÍA PASQUINI EN CUESTIÓN DE PESO

Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en Cuestión de Peso luego de que Oriana Urrutia volviera a abrir su corazón y contara en detalle su dura historia de vida y ahondara en lo que fue la muerte de su madre, la separación de su pareja y los problemas de salud que tuvo una de sus dos hijas cuando nació.

Y en medio de la angustia de sus compañeros, Estefanía Pasquini también se mostró muy sensibilizada con el relato de su paciente: “La escuchaba como mamá y entiendo lo que dice. Y lo de la falta de la madre, es como que se te vaya un pedazo”, atinó a decir, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Esto sucedió después de que Oriana se refiriera al problema que tuvo su pequeña cuando era bebé: “Eso fue en el 2016 cuando ella nació. Nació con una cardiopatía, se llama ‘Anomalía de Einstein’. Y fue muy duro porque éramos papás primerizos los dos y nos tocó vivir algo muy fuerte, que cuando me lo dijeron no entendía nada”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

“Para mí era todo chino hasta que de a poco me fui informando más y acompañándola a mi hija. Fue casi un mes hasta que tuvo su primera cirugía. Y salió. Volvimos a casa y después teníamos que hacer los controles una vez por mes”, siguió.

Estefanía Paquini: “La escuchaba como mamá y entiendo lo que dice. Y lo de la falta de la madre, es como que se te vaya un pedazo”.

Y cerró, a flor de piel: “Hasta el año y tres meses que cumplió donde le hicieron la segunda cirugía corazón abierto. Y también estábamos como que yo me encapsulé con mi hija ahí 24/7 hasta su segunda cirugía. No iba a trabajar, estaba solo en casa y cuidándola. Mi ex trabajaba, el papá se iba a trabajar y yo siempre en casa con ella porque no quería que pase nada malo. Quería que salga adelante, que tenga una vida bien. Y gracias a Dios la tiene”.