Ximena Capristo visitó LAM la semana pasada como panelista invitada y cuando Ángel de Brito anunció un informe sobre el desempeño de Tomás Dente en El Impertinente lanzó una serie de revelaciones que enfurecieron al conductor.

Entre otras cosas, Capristo señaló que Dente trabajó en “un spa gay” de la zona de Recoleta donde hacía que los clientes tengan “un final feliz” y luego lo comparó con su hermano Fernando asegurando que hace lo que hace “porque quiere brillar como él”.

Dente respondió con una serie de revelaciones sobre el pasado “pre famosa” de la ex Gran Hermano, y en las últimas horas contó un episodio que no llegó a tener mucha repercusión, salvo cuando Cinthia Fernández lo sacó a la luz en 2020.

ASEGURAN QUE XIMENA CAPRISTO MANTUVO UN ROMANCE FURTIVO CON DIEGO DÍAS DURANTE UNA TEMPORADA TEATRAL

“Es parte de su pasado y yo no me hago cargo del pasado de la gente. Es muy fuerte, tanto como lo que ella tiró al aire y yo tuve que salir a desmentirlo porque me parece que manchar el nombre de una persona dando a entender que ofrece servicios sexuales...”, aseguró Dente.

“Que yo realmente cuente que ella dejó un tendal de deuda o que hicieron pelota un departamento, que la mamá dormía en un auto, teniendo en cuenta lo que ella contó”, comenzó Tomás, ante de relatar el episodio inédito en la vida de la mediática.

“Pegan un poquito de fama, agarran canjes de estética, de ropa y se olvidan de todo lo que hicieron, y también se olvidó cuando llamó desesperada la producción de Los profesionales en 2008 porque teníamos la información y la data de que detrás de bambalinas consumaban vínculos con el ex futbolista Diego Díaz”, señaló.

“No sé si en ese momento estaba casada, estaba en un trance, no lo sé. Pero llamaba desesperada, ofendida con la producción en ese entonces de Los Profesionales para que no pongan al aire ese material. ¿Desde qué lugar y con qué autoridad señalás a una persona?”, cerró Dente, ofendidísimo.

