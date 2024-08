Yuyito González hizo una confesión en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 hora por Ciudad Magazine) sobre la mudanza de su hija Brenda Di Aloy.

“Brenda dijo que quiere conocer a Milei, se lo dijo a Guido Zaffora, y contó que vos estabas esperando el amor”, comentaron Pochi y Facundo Ventura, a lo que la conductora contestó: “No me dijo nada, ayer estuvo en mi casa”.

“Vino a lavar la ropa, no se compró el lavarropas y a mí encanta que no tenga porque así viene a casa y compartimos el momento. Igual hago de cuenta que no me dijeron nada porque no quiero problemas familiares”, expresó Amalia.

QUIÉN ES YUYITO GONZÁLEZ Y CUÁNTOS AÑOS TIENE

Nacida como Amalia Josefina Trombetta el 8 de marzo de 1960 en Buenos Aires, Yuyito González, con sus 64 años de edad, se ha consolidado como una de las vedettes más emblemáticas de Argentina.

Su talento la llevó a participar en filmes como “Escape sangriento” (1985) y “Los pilotos más locos del mundo” (1988), así como en programas televisivos como “La peluquería de Don Mateo” (1983) y “Las gatitas y ratones de Porcel” (1987).

En teatro, destacó en obras como “La Revista Less” (1985) y “Meta Moria en Mar del Plata” (1986). Ha sido reconocida no solo por su carrera artística sino también por sus relaciones con figuras como Adrián “El Facha” Martel, Carlos Menem y Guillermo Coppola.

Madre de tres hijos, en 2005 decidió alejarse del espectáculo para dedicarse a la fe evangélica, manteniendo aún hoy una relevancia significativa en la escena artística argentina. Hoy conduce el programa matutino de Ciudad Magazine Empezar el Día, de lunes a viernes a las 10.

