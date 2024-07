Tras un par de meses de idas y vueltas, Javier Milei invitó oficialmente a Amalia “Yuyito” González a escuchar ópera al Teatro Colón, y la prensa hizo todo tipo de especulaciones al respecto, sobre todo qué probabilidades tiene esta pareja de seguir adelante.

En El impertinente (Net TV) Tomás Dente le consultó en su mesa a la tarotista Fabiana Aquin que le interprete qué dicen las cartas sobre el futuro amoroso de Javier Milei y “Yuyito”, teniendo en cuenta el ritmo de vida que él lleva como primer mandatario.

Ante este pedido, Aquin sacó una carta que interpretó como “la consumación”, pero no fue tan benévola con sus palabras, pese a lo que parecía desde un inicio. “Yo espero que sean felices y vamos a ver qué pasa. Si vos me preguntás si apuesto por esta pareja, yo te digo que no va a durar mucho”, dijo.

POR QUÉ LA TAROTISTA FABIANA AQUIN NO APUESTA POR LA RELACIÓN DE MILEI CON YUYITO GONZÁLEZ

Con la intención de ver más acerca de esta predicción, Fabiana sacó otra carta, La resurrección, que le dio otra perspectiva de la situación. “Les deseo lo mejor, pero acá me sale que no van a progresar mucho porque acá me marca otra mujer”, agregó Aquin.

Con la carta de “La soledad”, Fabiana aseguró: “Él vuelve con Fátima, aunque no va a ser ahora”, tras lo cual tomó la baraja de la “Alucinación”. “Quedó algo en el tintero, pululando en el aire y, no va a ser ahora, pero es muy probable que vuelva con Fátima”, agregó.

Tomi Dente le preguntó a las cartas si Milei encontrará finalmente a una mujer que “lo banque”. Con la carta de “el amor y el deseo” en la mano, Fabiana resumió: “Va a ser muy difícil encontrar a una persona que banque el ritmo de vida que lleva”.

