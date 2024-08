Una vez más, Sabrina Cortez –quien saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano 2023- abrió su corazón en el programa de streaming Te pido Mildis, y habló de una fuerte experiencia paranormal que vivió junto a su familia.

“Una vez, nos pasó algo muy loco con mi familia, que creo que nunca lo conté. Yo en un momento streameaba en mi casa y me acuerdo que pasaban cosa. Por ejemplo, yo estaba lavando los platos y veía como si pasara alguien.”, comenzó diciendo Sabrina. Todos sentíamos que era mamá, pero no era ella. Y a todos nos pasaba, como de verla de reojo y no era mamá

“Una noche, hablando de esto en stream, me decían ‘no hables de eso porque te vas a asustar cuando te vayas a dormir. No sé si fue esa noche o la noche siguiente, nos fuimos todos a dormir y tocan la puerta de abajo tres veces. Yo no me desperté, ahí dormía con mi hermana. Me despierto en la segunda vez que lo escucho, salgo de la cama y me voy corriendo para abajo”, agregó.

Foto: Captura de video de Instagram (@tepidomildis)

Y siguió: “Y mi hermana, cuando estoy bajando la escalera, me grita ‘ni se te ocurre abrir’. Pensé que, por ahí, está pasando algo en la casa y el guardia de seguridad nos quería avisar que se está prendiendo fuego la casa o algo, y nosotros todos durmiendo”.

“Entonces ahí reculé, subo la escalera, le abro la puerta a mi viejo y le digo ‘pá, están tocando la puerta’. Él bajó, abrió la puerta y no había nadie. Pedimos las cámaras del barrio y no había nadie tocando la puerta”, cerró la joven, sorprendiendo a sus compañeros con su relato.

¡Qué momento!

LA FELICIDAD DE SABRINA CORTEZ TRAS RECIBIRSE DE LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE SU PASO POR GRAN HERMANO 2023

Luego del mal momento que atravesó al revelar que le puso punto final a su historia de amor con Alan Simone, Sabrina Cortez recurrió a las redes para compartir su felicidad después de haberse recibido de la universidad, poco después de salir de Gran Hermano 2023.

Así lo reflejo ella misma a través de Instagram Stories, donde se la ve sonriendo con su diploma: “Contadora Cortez”, escribió en su posteo junto a un emoji de un corazoncito con fuego, revelando su flamante profesión.

Foto: Captura de Instagram Stories (@cortezsabri) Por: Fabiana Lopez

“Terminando una etapa de mi vida con ellos que me apoyaron y bancaron siempre, los amo”, agregó, muy feliz por esta nueva etapa de su vida y en medio de su carrera en ascenso tras culminar su paso por el reality de Telefe.