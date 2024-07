El miércoles por la noche, Sabrina Cortez de Gran Hermano 2023 tuvo que abandonar de urgencia su departamento, tras la explosión e incendio que sufrió un edificio cercano a su vivienda, ubicado en Muñiz, una localidad del partido de San Miguel.

Activa en las redes sociales, la modelo y flamante contadora relató lo ocurrido desde el lugar del hecho: “Estamos evacuando el edificio porque hubo una explosión grande cerca de casa, en la misma cuadra, y es un peligro. Se siente olor a gas”.

Sabrina Cortez tuvo que evacuar su edificio por una explosión

“Vine a buscar a mis hijas (sus dos perritas) porque había que evacuar y me ayudó el señor”, agregó Sabrina, enfocando primero a sus mascotas y luego a su amigo.

Tras la emergencia, la exparticipante de Gran Hermano 2023 expresó: “¡Qué nervios! Ya estamos sanos y salvos. Y lejos”.

SABRINA CORTEZ DIO DETALLES DE LA EXPLOSIÓN QUE LA OBLIGÓ A ABANDONAR SU CASA

Ciudad Magazine se comunicó con Sabrina Cortez para saber cómo estaba tras la evacuación de emergencia que tuvo que realizar el miércoles por la noche y dio detalles de lo ocurrido.

“Yo vivo en San Miguel. La explosión fue a media cuadra de mi casa y se prendió fuego arriba de una carnicería. No sé lo que pasó, pero está todo alrededores cortado. No puedo pasar ni con el auto”, precisó la exparticipante de Gran Hermano 2023.

Fuente fotográfica: Instagram San Miguel conectado

Movilizada por lo sucedido, Sabrina continuó: “La explosión fue ayer. Gracias a Dios yo no estaba en mi casa, había ido al supermercado, pero cuando nos avisaron de que había que desalojar salí corriendo a buscar a mis perritas”.

“Cuando las bajé, estaba toda la gente saliendo desesperada de los edificios de los alrededores”, describió Cortez.

“Creo que no hay heridos. No se sabe bien qué fue lo que pasó. Recién pasé y está todo cerrado, con gente controlando, seguramente, el gas”, amplió Sabrina.

Y concluyó, sana y salva: “Por el momento no puedo volver a mi departamento, así que estoy en la casa de mis padres. Lo bueno es que puede ir a buscar a mis perritas, porque si no me moría”.