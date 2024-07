Luego del mal momento que atravesó al revelar que le puso punto final a su historia de amor con Alan Simone, Sabrina Cortez recurrió a las redes para compartir su felicidad después de haberse recibido de la universidad, poco después de salir de Gran Hermano 2023.

Así lo reflejo ella misma a través de Instagram Stories, donde se la ve sonriendo con su diploma: “Contadora Cortez”, escribió en su posteo junto a un emoji de un corazoncito con fuego, revelando su flamante profesión.

“Terminando una etapa de mi vida con ellos que me apoyaron y bancaron siempre, los amo”, agregó, muy feliz por esta nueva etapa de su vida y en medio de su carrera en ascenso tras culminar su paso por el reality de Telefe.

FUERTE DECLARACIÓN DE AMOR DE ALAN SIMONE A SABRINA CORTEZ TRAS LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN

Luego de que su infidelidad le pusiera final a su historia de amor con Sabrina Cortez (a quien conoció y se enamoró en su paso por Gran Hermano), Alan Simone abrió su corazón y compartió sus profundos sentimientos frente a su ex.

“Me arrepiento. Nunca pasé esta situación, no lo volvería a hacer, no volvería a lastimar a Sabrina y no me volvería a lastimar a mi porque es impresionante lo que estoy sufriendo por pelot…”, comenzó diciendo en el programa de streaming Te pido Mildis.

Foto: Captura de video de Instagram (@tepidomildis)

“La amo, y si la tengo que esperar 10 años a que procese eso, o se le pase, o lo que sea, la voy a esperar porque es la mujer que yo quiero hoy, y es con la que yo proyectaba cosas. Fui un pelot…, pero proyectaba todo con ella. Posta que es la mujer que yo elegí para todo. Todos tienen sus cosas, nadie es perfecto”, agregó.

Tras escucharlo, Sabrina tomó la palabra con una fuerte respuesta: “Siento que es muy difícil, cuando una persona está enamorada y realmente quiere estar con esa persona, hacer lo que hiciste”, lanzó. Y cerró, tajante: “La verdad que me cuesta mucho comprenderte porque yo también estaba enamorada de vos y no se me cruzaba por la cabeza eso. No van a encontrar un mensaje mío con nadie”.