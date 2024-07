A poco de que Nacho Castañares blanqueara que comenzó una nueva historia de amor con Coti Romero (relación que despertó todo tipo de repercusiones), el papá del joven, Rodo Pose, dio que hablar con su actitud en las redes.

Así lo reflejó Pochi de @gossipeame al compartir en Instagram Stories una captura de un descargo que hizo Maxi Guidici en Instagram contra su excompañera en Gran Hermano 2022: “Parece que Coti anduvo tirando veneno y maxi, ex GH, le salió a responder, aunque está tranquilo y feliz viajando por España”, comenzó diciendo.

“Ahora, ¿quieren saber a quién le gustó ésta publicación?”, agregó, misteriosa. Y cerró con una captura de Rodo dándole “like” al posteo de Maxi: “Al papá de Nacho le gustó todo el descargo dedicado a Coti”, cerró.

¡Tremendo!

Rodo: “Parece que Coti anduvo tirando veneno y maxi, ex GH, le salió a responder, aunque está tranquilo y feliz viajando por España. Ahora, ¿quieren saber a quién le gustó ésta publicación? Al papá de Nacho le gustó todo el descargo dedicado a Coti”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

QUÉ HIZO JULIETA POGGIO DESDE QUE NACHO CASTAÑARES SE PUSO DE NOVIO CON COTI ROMERO

La historia de amor que comenzó Coti Romero con Nacho Castañares generó un acercamiento con Julieta Poggio, dejando atrás cualquier distanciamiento o chispazo que existió entre ellas en una época pasada.

Así lo explico Nacho en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: “Si bien no tenían una relación de amistad, no es que se odiaban ni mucho menos. Son dos personas que son totalmente conscientes de que hay alguien, por al menos ahora, que estoy yo en el medio, que quiere mucho a ambas personas”

“En realidad no hay motivo para llevarse mal, además de que yo no esté en el medio. Y bueno, nada, se dio que se sigan, que arranquen a seguirse de vuelta en las redes, así que vamos bien”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, a corazón abierto: “Estoy re contento. Juli es mi mejor amiga, Coti es mi novia, y la verdad que me pone feliz que por lo menos no haya nada puntual, que nunca lo hubo, pero que la gente creía que sí había. Y con estas cosas demostrar que no, que no había ningún quilombo”.