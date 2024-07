A cuatro meses de confirmarse su separación de Diego Leuco, la vida personal de Sofi Martínez no fue ajena a la agenda del espectáculo.

Luego de ser vinculada sentimentalmente con el exjugador de fútbol Pablo Aimar, la periodista deportiva enfrentó versiones de “chape apasionado” con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, en la popular fiesta Polenta.

Cubriendo los Juegos Olímpicos en Francia, Sofi salió al aire en Perros de la calle y sus compañeros la indagaron con humor. Incluso Harry se detuvo en una declaración de Martínez que le hizo un “pícaro” ruido.

SOFI MARTÍNEZ HABLÓ DEL RUMOR DE ROMANCE CON PABLO AIMAR Y MARCOS GINOCCHIO

Evelyn Botto: -¿Cómo hacés? Porque según un portal estás saliendo con Pablo Aimar, estás saliendo con Marcos Ginocchio, estás saliendo con Lady Gaga y con uno de la comisión que te hizo una propuesta en un barco. Contame ¿cómo hacés?

Nicolás “Harry” Salvarrey: -Bienvenida, Sofía, al poliamor.

Sofi Martínez: -No, amigo, me estás queriendo meter en tu bolsa.

Harry: -Está preocupadísima tu madre. Tiene que entender que las generaciones nuevas vienen distintas.

Sofi: -Mi madre me ha llamado, y me dijo “Sofía, pará un poco, dejá de voltear muñecos”. (Bromea). Ahora, vale la aclaración, no es así. No estoy con nadie de todos los que se han dicho. La desmentida es absoluta.

Harry: -No es lo mismo decir “nadie”, que “con nadie de los que se han dicho”.

Sofi: -Nadie, nadie.

CUÁL ES EL ESTADO SENTIMENTAL DE SOFI MARTÍNEZ

Luego de dos años de amor con Diego Leuco, Sofi Martínez confirmó que está soltera, en marzo de este año.

“Cada uno está haciendo su vida”, había dicho la periodista deportiva, dando cuenta de la ruptura con su colega.

En ese contexto, Leuco había declarado en nota con Intrusos: “Tenemos una relación muy linda. Para mí ella es una persona súper importante, yo para ella también”.

“En el futuro nadie sabe lo que puede pasar. Pero ahora, como dijo ella, sí, cada uno está por su lado y estamos muy bien así. Tenemos un re buen vínculo”, completó Diego.

