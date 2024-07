Luego de que se conociera que tuvo una historia de amor con su excompañera de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, y después de que se desestimen los rumores de romance con Eugenia “la China” Suárez, se conoció el nombre de la mujer que habría conquistado el corazón del joven: la periodista, Sofi Martínez.

Así lo dieron a conocer en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América: “En La Polenta, una de las mejores fiestas que hay en Buenos Aires, estaba ‘El primo’ –siempre van todos los participantes de Gran Hermano y mucha gente conocida- a los besos. Había testigos y amigos míos que los vieron, con Sofi Martínez”.

“Ella es hermosa”, agregó, sobre la joven que se separó hace poco de Diego Leuco. Y cerró, un poco descreído de cómo continuará este romance en el futuro: “Fue una cosa de boliche, no sé si va a prosperar”.

Sofi Martínez estuvo en la Copa América y actualmente cubre los JJOO en Paris.

Marcos Ginocchio continúa haciendo campañas de moda en el sur. Una de ellas, junto a su ex Julieta Poggio.

Aseguran que Marcos Ginocchio comenzó un romance con Sofi Martínez. Fotos: Web

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TREMENDA CONFESIÓN DE JULI POGGIO SOBRE SU ROMANCE CON MARCOS GINOCCHIO

Luego de que se conociera que mantuvo un romance con Marcos Ginocchio después de salir de Gran Hermano, Julieta Poggio abrió su corazón y compartió sus sentimientos como nunca al recordar esa etapa de su vida.

“Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró. Con Marcos hablamos siempre y hay buena onda. Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema. Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y para mí ya está cerrado”, comenzó diciendo Julieta (en abril pasado) en una nota que dio a LAM.

Juli Poggio. Foto: Captura (América)

“Cada uno es como es. Yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está”, agrego, haciendo referencia a cómo cada uno manejó este tema cuando se rumoreaba en los medios que estaban juntos.

Tras escucharla, el cronista Alejandro Castelo, fue al hueso con su pregunta: “¿Vos creés que Marcos estaba enamorado de vos?”, indagó. A lo que la entrevistada no dudó con su respuesta: “No, no, no, me parece mucho. La verdad es que fue una historia muy fuerte para los dos. Fue algo re loco que nos pasó a los dos. Salir de la casa, ver un país, todo lo que se había armado alrededor nuestro, y fue algo súper especial y único. La verdad, tengo los mejores recuerdos”.

“Cada uno es como es. Yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está”.

Por último, cuando la pregunta sobre si se enamoró fue para ella, Juli cerró, sin vueltas: “Sí, sí, pero ya está. Es que yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho. Todo se dio como se tuvo que dar, de verdad. Ya está. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema. Fue más que nada un crecimiento personal el momento que pasé, como valorarme a mí”.