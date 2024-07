Si bien prefiere hacer un culto del perfil bajo en todo lo referido a sus hijas Roma y Azul, las pequeñas que tiene con su esposo, Andrés Caldarelli, Dalma Mradona dejó espiar el resultado final de la mayor de sus hijas después de haber ido a la peluquería con su abuela, Claudia Villafañe.

En la imagen que Dalma compartió en Instagram Stories, se puede ver a su niña de espaldas, luciendo su pelo largo y con los rulos que le hicieron en el salón de belleza.

Por su parte, Claudia también quiso plasmar en sus redes lo que fue la salida y enterneció a sus seguidores al mostrar a Roma de espaldas con la toalla en la cabeza. Además, también difundió una imagen del corte de pelo al que se sometió Benjamín Agüero, el hijo que Gianinna Maradona tiene con el Kun Agüero, quien también fue de la partida.

Foto: Captura de Instagram (@dalmaradona) Por: Fabiana Lopez

MICA VÁZQUEZ REVELÓ UNA DESOPILANTE ANÉCDOTA QUE PUSO EN JAQUE SU RELACIÓN CON DALMA MARADONA

En medio de una nota que estaba dando para Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo por elnueve, Mica Vázquez recordó una anécdota con Dalma Maradona y le puso humor a su metida de pata.

“Fue espectacular, chicos. Imagínense, es amiga de toda la vida, y de repente, sé que no se pueden mostrar la cara de sus hijas”, comenzó diciendo la actriz, en referencia a Roma y Azul, las pequeñas que Dalma tiene con Andrés Caldarelli.

“Cumpleaños, yo subiendo una historia así, re tranquila. ‘¡Que los cumpla, feliz!’ Un Zoom en la cara de Roma. Y la subí, regia, ‘feliz cumple, Roma’. Y Dalma me llama a la media hora y me dice, ‘amiga sos pelot…, bajá la foto ya’”, agregó, entre risas.

Y cerró: “Yo tipo, ‘¿qué foto?’, ‘¿qué video?’. Estaba en un tupper. Y decí que no hubo tanto quilombo. No la levantó nadie. La había visto ya un montón de gente, pero no la levantaron. También respetan un montón todo lo que Dalma pidió. Entonces, nada, estuvo bueno eso. Pero mandada a ser. Casi, casi la cag... Casi se termina mi amistad con ella”.