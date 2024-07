Si bien esta no es la primera vez que los vinculan sentimentalmente, Martín Bossi fue por más y no dudó en piropear en vivo a Estefi Berardi en Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Indagado por su situación sentimental, el humorista se sinceró recurriendo a su característico humor: “La verdad que sí, estoy solo. Lo que pasa es que también ella (por Estefi) no me quiere blanquear. Yo siento que no me quiere blanquear”.

“Yo estoy solo, que lo blanquee ella. No pasó nada, por ahora. Nunca la besé, ella sí me besó, yo no”, agregó, despertando la risa pícara de la panelista y de todos sus compañeros que estaban en el estudio.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, Bossi no escatimó en halagos para la periodista: “De Estefi me gusta la inteligencia que tiene, me gusta la bondad que tiene, me gusta que se interesa y que pregunta. Me parece una mujer con muchas cualidades. Es talentosa, laburante. Me parece que, para cualquier hombre que se acerque a ella, es un honor”.

¡Epa!

Martín Bossi: “De Estefi me gusta la inteligencia que tiene, me gusta la bondad que tiene, me gusta que se interesa y que pregunta. Me parece una mujer con muchas cualidades. Es talentosa, laburante. Me parece que, para cualquier hombre que se acerque a ella, es un honor”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

QUIÉN ES LA MUJER QUE HABRÍA CONQUISTADO EL CORAZÓN DE MARTÍN BOSSI

Si bien enfrentó rumores de romance con varias famosas, en Socios del Espectáculo (el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece) dieron detalles de la mujer que habría conquistado el corazón de Martín Bossi.

“Me dicen que la nueva de Bossi se llama Agostina Caute y fue pareja de Tomás Holder en el Bailando”, había informado Paula Varela (en mayo pasado), al mismo tiempo que habló de un encuentro entre ellos en un teatro y luego, “se fueron juntos en el auto”.

Foto: Instagram (@agostinacaute)

Segundos más tarde, Mariana Brey observó que el humorista le mandó un audio, pero se mostró cauta a la hora de decidir pasarlo al aire. Sin embargo, aseguró que Martín desmintió esta información.