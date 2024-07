Guido Süller regresó a LAM después de muchos años y allí divirtió a Ángel de Brito y sus panelistas con sus anécdotas, y también con la revelación de su edad, ya que hace años que le viene escapando al calendario con algún que otro retoque.

Al respecto, Guido confesó que antes de visitar LAM se realizó una compleja y delicada intervención llamada blefaroplastia, en la que llegó a “haber olor a carne quemada”, para terminar con las “bolsitas” de sus ojos.

Ángel de Brito y Guido Süller (Fotos: capturas LAM)

“Me hice una blefaroplastia. Son 200 quemaduras en cada ojo. Cuando te lo hacen se siente el olor a carne quemada. Eso te provoca una contracción y desaparecen las bolsas, por ejemplo. Me lo hicieron con un láser”, les contó a los presentes.

Leé más:

Guido Süller reveló su verdadera edad y dejó sin palabras a Ángel de Brito y sus angelitas

GUIDO SULLER CONFESÓ QUÉ OTRAS OPERACIONES SE HIZO PARA PARECER 20 AÑOS MÁS JOVEN Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

En este punto, Guido Suller sorprendió a todos al confesar su verdadera edad, frente a “los 40 y pico” que le daban los presentes y mostró una “cola” que adornaba su mentón y que llamaba mucho la atención de Ángel y sus panelistas. “Me lo dibujé”, contó, a pura risa mientras mostraba el maquillaje en detalle.

“Si les molesta mi ‘culito’, me lo saco”, advirtió Guido al ver que su ocurrencia había causado más risas de las que gustaba escuchar. “¿Cuántos años tenés, Guido?”, le preguntó una de las panelistas, sin advertir que la respuesta la iba a dejar helada.

“Sesenta y tres años”, le contestó ex arquitecto y exacomisario de a bordo a puro aplauso. “¿Aparento 40?”, se sorprendió el invitado cuando De Brito le dio su opinión, y recordó: “La última vez que vine, o la anteúltima, que estaba Nequi Galotti, me revisó la oreja y me dijo ‘Tenés un lifting hecho”.

Leé más:

Guido Süller incomodó a Nico Occhiato con una picantísima pregunta sobre Flor Vigna

LA OPERACIÓN A LA QUE TUVO QUE RECURRIR GUIDO SÜLLER POR MOTIVOS DE SALUD

“Yo no tengo ningún lifting. Lo que pasa es que somos de la misma edad y ella al lado mío parecía mi tía Haydée”, dijo, riéndose de la exmodelo y viuda de Bartolomé Mitre, antes de contar en detalle una operación a la que tuvo que recurrir paraa mejorar su calidad de vida.

Casi sobre el cierre del programa, Guido contó que tuvo que operarse el ano porque tenía un estrechamiento que le provocaba fisuras y dolían a la hora de ir de cuerpo. En ese sentido relató que debieron colocarle un globo y hacer fuerza para corregir este problema.

Guido Süller sorprendió al contar que fue operado del ano.

En marzo, Guido le había contado a TN Show que eso mejoró no solo su tracto intestinal sino también su vida íntima ya que “ahí está en punto G del hombre, la parte de máximo placer”. “Nunca pude disfrutarlo. Ahora es un combo. Bajé de peso, voy bien de cuerpo y puedo tener relaciones sexuales”, señaló.

Leé más:

El tremendo blooper que vivió al aire Guido Süller y conmocionó a sus compañeros

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.