Este martes Guido Süller visitó LAM después de muchos años enemistado con Ángel de Brito, y lo hizo en tan buenos términos que bromearon largo y tendido con el conductor, a quien se animó a confesarle su edad.

“La última vez que nos vimos eras morocho y trabajabas en otro canal”, le dijo Guido a Ángel, que no se quedó quieto y le respondió: “Y vos eras joven y no estabas en el streaming. Eras mediático, no eras tan cool”, le respondió el conductor en la misma línea.

Guido Suller perdió un diente en vivo y lo escupió al aire / Foto Instagram

“Ahora sos cool, sos de Luzu. ¿Todavía no te rajaron de ahí?”, le recordó Ángel a Guido. “Claro, soy un chico Luzu. Un niño Luzu. ¿Por qué me van a rajar? Creo que soy lo mejor de ese programa, la revelación, y creo que me van a dar un premio”, le contestó el flamante streamer.

Leé más:

El tremendo blooper que vivió al aire Guido Süller y conmocionó a sus compañeros

GUIDO SULLER REVELÓ SU EDAD ACTUAL Y SORPRENDIÓ A MÁS DE UNO

Tras confesar una nueva operación con láser para achicar las bolsas de los ojos, Guido mostró una “cola” que adornaba su mentón y que llamaba mucho la atención de Ángel y sus panelistas. “Me lo dibujé”, contó, a pura risa.

“Si les molesta mi ‘culito’, me lo saco”, advirtió Guido al ver que su ocurrencia había causado más risas de las que gustaba escuchar. “¿Cuántos años tenés, Guido?”, le preguntó una de las panelistas, sin advertir que la respuesta la iba a dejar helada.

“Sesenta y tres años”, le contestó ex arquitecto y exazafato a puro aplauso. “¿Aparento 40?”, se sorprendió el invitado cuando De Brito le dio su opinión, y recordó: “La última vez que vine, o la anteúltima, que estaba Nequi Galotti, me revisó la oreja y me dijo ‘Tenés un lifting hecho”.

Leé más:

Guido Süller incomodó a Nico Occhiato con una picantísima pregunta sobre Flor Vigna

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.