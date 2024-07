Antes de cerrar la semana, en LAM informaron que Andrés Nara fue detenido por violencia de género tras agredir a su pareja, Alicia Barbasola, y dieron detalles de la causa que enfrenta el empresario.

“Ahora lo puedo confirmar. Está detenido Andrés Nara. Está demorado y acá está la foto”, informó Pepe Ochoa en el programa de América, dando a conocer la imagen del hombre en la comisaría.

“Lo demoran por lo siguiente. Obviamente, hubo gritos y ruidos muy raros para los vecinos, por lo que deciden denunciar a Andrés por lo que estaba pasando. Estaban a los gritos con Alicia Barbasola. Los llevan a la comisaría y Andrés es el primero en declarar. Después declara a Alicia y, como le vieron marcas en la cara, Andrés queda detenido. Entiendo que queda demorado. No sé bien cuál es el término, porque tienen que corroborar que tenga coherencia el relato de ambos”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y siguió: “Esto es la primera vez que pasa de esta manera. Lo que a mí me cuentan, desde el entorno del barrio en el que ellos viven, es que era común escuchar gritos en la casa. Y era común escuchar a Alicia gritar. Hay que ver cómo sigue la cuestión. Venía mal la cosa”.

Luego, dio a conocer una charla que tuvo con Barbasola: “Alicia me llamó a la tarde en un ataque de nervios, estaba muy mal ya. Además, ella era como que había cosas que descreía y ya no sabía qué creer. Andrés también estaba muy nervioso con las versiones de lo que contamos acá. Él va a quedar hoy detenido porque es una cuestión protocolar. Depende de Alicia o no, que él quede demorado más días, si es que Alicia decide denunciarlo a él”.

Por último, cerraron con datos que publicaron en el portal SM Noticias: “Andrés quedó detenido esta noche en la comisaría número uno de Tigre por agredir violentamente a su pareja, Alicia Barbasola, de 35 años. Acudió al domicilio donde conviven ambos. Luego hubo un llamado al 911 que advertía de una fuerte pelea en el interior de la finca. Los policías entrevistaron a la mujer, quien refirió que su pareja, Andrés Raúl Nara, de 67 años, le golpeó e intentó ahorcarla”.

Foto: Web

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA SORPRENDIÓ AL CAMBIAR SU FOTO DE PERFIL EN WHATSAPP

A poco de haber anunciado que le puso punto final a su historia de amor con Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara volvió a convertirse en notica después de cambiar la foto que tenía en su perfil de WhatsApp.

Así lo dieron a conocer en la cuenta oficial de X (antes Twitter) @elejercitodelam: “Wanda saco a Mauro de la foto de Whatsapp. Y puso a sus padres con su hijo”, escribieron, junto a la foto en la que se ve a Andrés Nara y Nora Colosimo, junto a uno de los hijos que tuvo con Maxi López (Valentino, Constantino y Benedicto).

Esta imagen no pasó desapercibido para los usuarios debido a que la relación de Wanda con su papá es distante desde hace varios años y, con esta actitud, desliza la posibilidad de tener un acercamiento con Andrés.

Foto: Captura de X (@@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Horas antes, Wanda había dejado en claro, en una nota que dio a A la tarde, que se instalará en su casa en la Argentina ya que tiene por delante varios proyectos (uno de ellos televisivos), razón por la cual se quedará por tiempo indeterminada en su país natal.