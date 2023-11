Andrés Nara y Alicia Barbasola volvieron a ponerse en el centro de la escena. Esta vez, no por su campaña para ingresar como participantes del Bailando 2023, a pesar de la negativa de Wanda y Zaira Nara, sino por la supuesta crisis de pareja que estarían atravesando.

El rumor que afirma que se habrían separado se potenció cuando Pochi de Gossipeame expuso un fuerte gesto en las redes que deja en evidencia que Andrés y Alicia, que están casados, ya no tienen ganas de estar en contacto. Para sorpresa de todos, se dieron “unfollow”.

Andrés y alicia ya no se siguen en Instagram.

La panelista compartió a través de sus stories dos capturas de pantallas en las que se puede ver que ya no se siguen en Instagram. “Esto me da más a separación que a crisis...”, vaticinó Pochi, aunque todavía los protagonistas no quisieron hablar al respecto. ¿No va más?

ALICIA BARBASOLA FULMINÓ A ZAIRA NARA COMO JURADO DEL BAILANDO

“Ella como jurado es buena modelo, explota eso, como jurado intentó pero no sé, las críticas eran que tenía mucho protagonismo y que hablaba mucho, por momentos no sabía quién era el conductor con su presencia”, sumó, picante.

“No es por mojarle la oreja, pero Paula Chaves me encanta a mí, siempre me gustó, no aturdía y daba las devoluciones justas”, cerró, redoblando la apuesta.