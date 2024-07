Andrés Nara reaccionó en Intrusos a la separación de una de sus hijas, Wanda Nara, de Mauro Icardi, a pocos días de que ella lanzara un comunicado aclarando que ya no está en pareja con el futbolista.

En este contexto, Andrés contó si cree en la separación o si podría ser una movida de prensa de su hija, que está a punto de conducir dos programas y ya lanzó el adelanto de su picante tema, Ibiza.

Wanda anunció que está separada de Mauro.

“Mirá, la verdad estoy en ascuas. No tengo ni idea. Con Mauro no tengo relación hace mucho y no me interesa tener ningún tipo de relación. Con Wanda fuimos y vinimos con ciertas cosas, pero tampoco entiendo lo que está pasando”, indicó Andrés, desconcertado.

¿PARA ANDRÉS NARA LA SEPARACIÓN DE SU HIJA ES UNA MOVIDA DE PRENSA?

Andrés Nara contó si para él la separación de Wanda Nara de Mauro Icardi es una movida de prensa.

Andrés cree en la separación de Wanda y Mauro.

“Yo no creo que Wanda haga todo esto con motivo de prensa. Lo mismo con la enfermedad, yo le creo. Siempre tengo dudas con todo, pero de las dos cosas yo le creo. Si no es así, Dios dirá o me confundiré de vuelta”, sentenció, haciendo hincapié en que con Wanda ya no tiene relación.