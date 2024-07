Kennys Palacios es una de las personas que más conoce a Wanda Nara y en este sentido fue consultado por LAM sobre la situación de la mediática, que anunció por segunda vez su separación de Mauro Icardi en medio de (nuevos) rumores de romance con L-Gante.

“Es algo que ya estoy acostumbrado. Igual saben que no voy a hablar”, adelantó el estilista, que se refirió a las dudas que esta separación plantea en la prensa. “Sí, pero la prensa no duda, no solo de Wanda, duda de todo el mundo”, se defendió Kennys.

Fotos: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

“Ella misma lo dice, que entiende el juego. No creo que le afecte lo que diga alguien del medio”, agregó Palacios. Asimismo, Kennys negó que las separaciones de Wanda tengan que ver con la promoción de sus temas musicales.

“Es mentira. Vayan a ver Bad Bitch, no pasó nada. Lo mismo que O bicho vai pegar o Money, no hubo nada. Pueden revisar y no pasó nada”, aseguró el confidente de Wanda, que sí reveló si cree que esta es la separación definitiva de la pareja.

Leé más:

Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez separados: ¿realidad o prensa?

KENNYS PALACIOS, MÁS PICANTE QUE NUNCA SOBRE LA SEPARACIÓN DE WANDA Y MAURO ICARDI

“No sé, obviamente de mi parte yo quiero a los dos y espero que esto se pueda solucionar y arreglar. Y como siempre digo, ya es cosa de ellos dos, que tendrán que hablar en su momento: si están separados, si se separan definitivamente. No tengo nada que decir”, definió.

Finalmente, Kennys señaló que la foto de Wanda llorando junto a Icardi en el Chateau Libertador “la tendrá que aclarar ella” y aseguró que Wanda y L-Gante son amigos y negó que hayan estado “a los besos” en un boliche de Palermo durante la final de Gran Hermano.

Fotos: Web

Los fanáticos de Mauro Icardi destrozaron a Wanda Nara. (Foto: Instagram/wanda_nara)

“¿Diez mil cámaras, diez mil teléfonos ahí y no hay ninguna foto ni un video del beso?. Si hay video de nosotros y el beso, qué raro, que no aparezca”, dijo Kennys acertadamente, antes de ningunear la incipiente carrera musical de la China Suárez.

“Wanda está más allá de todo. Wanda tiene un carrerón”, dijo Kennys, y recordó que la frase que ambas canciones tienen en común “la lanzó primero Wanda” y aseguró que no cree que Wanda se vaya a emparejar pronto. “El desamor se tapa muchas veces con amigos, con la familia, con los hijos”

Leé más:

Se viralizó la tremenda frase que habría dicho Wanda Nara tras intimar con L-Gante

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.