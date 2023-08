La muy polémica actitud que tomó Andres Nara, en medio de el problema de salud que viene enfrentando Wanda Nara, consiguieron que la animadora de MasterChef le interponga una medida cautelar para que no pueda referirse a ella, a sus hijos ni a su estado.

“Hacé de cuenta que no existo”.

El mediático y Alicia Barbasola, su pareja, dieron una nota para Socios del espectáculo donde él expresó su enfado por no ser convocado para Bailando 2023. “Yo desaparecí. Mucho manoseo y no estoy para eso. Ya está. Me cansé”, lanzó.

“Cuando era divertido estaba bien, pero cuando se hace mucha cosa, ya está. Me corrí, pero ella está para ir. Me hinché”, señaló, mientras aclaraba que su novia quiere ir al certamen de Marcelo Tinelli y ella aseguraba que estaba esperanzada con poder participar.

Foto: Captura de TV

EL PAPÁ DE WANDA NARA SE REFIRIÓ POR PRIMERA VEZ AL BOZAL LEGAL QUE LE PUSO SU HIJA

Pero cuando le preguntaron si estaba en conversaciones con su hija, quien desde Estambul movilizó un “bozal legal” para que tanto él como su pareja no puedan referirse a su situación, se mostró irritado.

“No puedo hablar de ese tema. Es más, no hablo nunca más. Olvidate”, lanzó, contundente.

“Hacé de cuenta que no existo”, finalizó, molesto mientras la vedette lanzaba amenazas contra Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda, porque según dijo “el no tiene cautelar”.