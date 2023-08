Como en cada partido que juega Mauro Icardi, Wanda Nara lo siguió de cerca y esta vez estuvo en el estadio para acompañar el partido que el Galatasaray le terminó ganando al Trabzonspor por 2-0. Desde allí compartió fotos con sus hijos… ¡pero todas las miradas fueron para un mini bolso que llevaba!

Wanda Nara y su lujosa cartera. Foto: Instagram Stories

El exclusivísimo diseño es un mini clutch con cadena de la marca de lujo Chanel que cuesta la friolera cifra de 5100 euros, es decir casi 2 millones de pesos o más de 5600 dólares.

¿Qué características tiene el accesorio de lujo? Es un bolso de piel de cordero, color verde oscuro y tiene perlas de imitación en el logo de la marca y una cadena de metal dorado.

Cartera de Wanda Nara. Foto: Web

KENNYS PALACIOS REVELÓ LA PROMESA QUE LE HIZO WANDA NARA: “ME DIJO QUE IBA A VENIR A VERME AL BAILA

En medio de la expectativa por debutar en la pista de Bailando 2023, Kennys Palacios reveló la promesa que le hizo Wanda Nara si logra llegar lejos en el certamen que conducirá Marcelo Tinelli por América.

“Wanda me prometió que si llegaba a diciembre me va a ir a ver al Bailando”, comenzó diciendo el estilista en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Wanda Nara y su lujosa cartera. Foto: Instagram

Por otro lado, el entrevistado se refirió a la salud de su íntima amiga, que en los últimos tiempos se convirtió en el tema principal de los medios: “Tengo como un gran respeto a lo que es la salud, el hospital, los médicos. Al principio quedé en shock y no entendía lo que me estaban diciendo, me quedé pensando mucho y te empezás a hacer preguntas”, reflexionó.

Y agregó: “Wan es muy fuerte en ese sentido. Ella es la que lleva la batuta en todo, aparte veníamos de trabajar, de Masterchef, todo normal. Nos paralizó a todos cuando nos enteramos”.

Y cerró, sincero: “Con Wan tenemos otra relación, hace 12 años que laburamos juntos. Nosotros hablamos todos los días por teléfono, ella está apoyándome todo el tiempo, siempre al pie del cañón. Y con los hijos también me llevo bárbaro, soy como el tío postizo, con Mauro Icardi lo más, no tengo nada que decir, siempre ha sido una excelente persona conmigo, somos mucho de bromear”.

Wanda Nara y su lujosa cartera. Foto: Instagram

Wanda Nara y su lujosa cartera. Foto: Instagram