El matrimonio de Andrés, el padre de Wanda Nara y Alicia Barbasola entró en una etapa por demás complicada luego de que su primera experiencia swinger concluyera de una manera tan dramática que la policía tuvo que intervenir en el asunto.

En LAM Yanina Latorre contó que el padre de la mediática empresaria y conductora “contrata chicas para enfiestarse con Barbasola” y explicó que “la pareja va mucho a boliches y allí muchas mujeres se quieren levantar a Barbasola, y el señor se empezó a calentar con la situación”.

Andrés, el padre de Wanda Nara y Alicia Barbasola

“Le vio el lado bueno, pero Ali no quería arrancar y él le empezó a hacer la cabeza con el ‘Vos no me querés’, ‘Si vos me quisieras me darías el mundo’, ‘Si te vas sola con una mina es infidelidad y si vamos los tres juntos es pareja’”, agregó la panelista.

CÓMO TERMINÓ LA PRIMERA EXPERIENCIA SWINGER DE ANDRÉS, EL PAPÁ DE WANDA NARA, CON ALICIA BARBASOLA

En este sentido, Yanina reveló que la pareja “contrató a una persona que se apersonó a la casa de ambos” y ahí contó que según su fuente cercana a Barbasola supo que “la chica es amiga de Alicia”, en tanto que desde el “entorno Nara” aseguran que “contrató”.

La panelista contó que, al comenzar el jugueteo, Barbasola acusó “dolor de ovarios” y eso derivó en una discusión luego de que la tercera “se rajara”. “A la semana la vuelve a convencer (…) y Alicia dijo que “se le perdió el gato”, ocasión en la que la invitada “se dio a la fuga” por el portón del garaje con su vehículo.

“Andrés entró a su cuarto y revisa la cajita de los dólares y no estaban. Se subió endemoniado a la camioneta con Alicia, la intercepta, la hace bajar de los pelos, la zamarrea y le dice a Alicia ‘llevala a casa y la encerramos ahí hasta que nos dé los dólares’”, agregó Latorre.

Yanina contó que ante el escándalo en la calle apareció la policía, que increpó a Andrés. “Le dijeron ‘No te hagás el lobo que te llevo detenido’. A la piba la tantean un poco, no encuentran nada y la dejan ir. Ella era policía también y Andrés casi queda privado de la libertad como en estas imágenes”, agregó, mostrando el video del momento.

Tras contar que no sabe cuánto dinero faltó, Yanina reveló que este incidente culminó con una “pérdida de confianza” de la pareja. “Andrés y Barbasola están un impasse, medio separados. Ella acusa que Andrés la obliga a enfiestarse con mujeres que no quiere y él cree que son socias en el robo porque nunca le encontraron la plata a la piba y Alicia dijo que se le había perdido el gato y le enseñó a abrir el portón del garaje”, cerró la panelista.

