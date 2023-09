Pese a que no la dejan entrar a Bailando 2023 por pedido de Zaira Nara, Alicia Barbasola continúa haciendo apariciones en diversos ciclos de radio y TV, y este lunes mantuvo un picante ping pong con Ulises Jaitt sobre su esposo Andrés.

En medio de preguntas sobre su carrera, las cirugías y los casting sábana que no quiso hacer, Alicia se refirió a la intimidad con el papá de Wanda Nara y no dudó en calificarlo como “un toro”. “Es fogoso. Él sobrepasa el 10. Estuvimos en muchos lugares raros, pero no se pueden contar″, reveló la mediática en El Show de Ulises Jaitt por Radio XLFM.

La palabra de Andrés Nara, a un paso de firmar para estar en Bailando 2023 junto a Alicia Barbarsola: Estamos cerrando los últimos detalles

Ante la pregunta de Jaitt referente a si “Andy tienen una anaconda”, Alicia sorprendió con su respuesta: “Por eso me enamoré en parte…”, dijo. “Imaginate el historial que tiene que salió siempre con chicas muy llamativas”, recordó.

Leé más:

Zaira Nara pidió que echen a Alicia Barbasola del estudio del Bailando

ALICIA BARBASOLA, LA MADRASTRA DE WANDA NARA, HABLÓ DE SUS ASPECTOS ÍNTIMOS CON ANDRÉS NARA

“Tiene la experiencia indicada con una vitalidad de alguien de 25 años. Además, es supercaballero, amoroso”, dijo, y confirmó que todas las posiciones son placenteras con él. “Con Andrés todo. Todo es lindo con él, todo está bueno”, señaló.

Dispuesto a indagar sobre el récord sexual de la pareja, Jaitt se llevó una sorpresa. “Nuestra vida es así. Vivimos de luna de miel. Cada vez que podemos tenemos sexo. Somos muy... no voy a decir ninfómanos, pero somos muy sexuales los dos”, afirmó la modelo y bailarina.

Andrés Nara se casó con Alicia Barbasola (Foto: Instagram / alibarbasola)

“Estuvimos un finde y tuve más de diez orgasmos. Soy multiorgásmica y Andrés es un toro. Todos los días son así con él, todos los días tenemos sexo y más de una vez”, reveló, y contó que no necesitan ver películas hot porque “hacen las propias”.

Leé más:

Zaira Nara polemizó sobre el supuesto despido de Alicia Barbasola: “Si fue mi entorno, no me parece errado”