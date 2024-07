Flavio Mendoza habló con Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) sobre la paternidad fue sincero al confesar qué es lo que más le cuesta del crecimiento de Dionisio.

“Me llevo muy bien con la paternidad, no me llevo bien con enseñar a leer y escribir, es muy difícil, esa parte no me la veía venir”, admitió el coreógrafo en el marco del estreno del Circo de Anima.

En el ida y vuelta, contó: “Ahora el abecedario cambió, hay letras que ya no están, todas esas cosas las estoy aprendiendo con él así que imagínate, tengo que aprender yo para enseñarle bien”.

Flavio y Dionisio Mendoza en el estreno de su show, el Circo de Anima (Foto: Movilpress).

“Pero es un descubrir día a día que es maravilloso, por eso elijo siempre volver a ser papá”, cerró el productor teatral al hacer referencia a su hijo.

FLAVIO MENDOZA HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE SUMAR A FURIA AL CIRCO DE ANIMA

Flavio Mendoza habló de Furia en el marco del estreno del Circo de Anima e hizo referencia a la posibilidad de que se sume a su espectáculo: “A mí me encanta ella”.

“Me parece que es un personaje divino y como se lo dije en privado, ojalá que ahora baje un poco y pueda encarar una carrera”, dijo el productor teatral al programa de Ciudad Magazine.

Furia en Empezar el Día.

Así, reiteró: “Porque muchas veces tenes la suerte de iniciarte de una forma pero después para permanecer tenes que hacer una carrera, trabajar y prepararte, y me parece que ella tiene muchas ganas”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.