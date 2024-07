Gastón Trezeguet reaccionó picante a los dichos de Yanina Latorre, panelista de LAM, sobre su desempeño como analista en Gran Hermano 2023.

Es importante remarcar que también Ángel de Brito tuvo un cruzo con Gastón, a quien lo acusan de ser fanático de Juliana “Furia” Scaglione en vez de analizar objetivamente el reality de Telefe.

“Buenos días, Yanina... Pelotudo y chupa pito, ponele que te la banco, pero chupa concha... ¿Por qué? Me siento re insultado”, le escribió él a ella en X (Twitter).

YANINA LATORRE LE RESPONDIÓ A GASTÓN TREZEGUET

Lejos de quedarse en el molde, Yanina Latorre respondió al comentario de Gastón Trezeguet.

“Estás a 2 minutos de chuparle la concha a Furia. Ojo. No lo descartes. Y no me discrimines las conchas”, sentenció, picante.