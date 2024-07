Luego de que se conociera que la exparticipante de Gran Hermano 2023, Virginia Demo, es la nueva incorporación a Legalmente Rubia (en lugar de Costa, quien ya no forma parte más de la obra), Laurita Fernández hizo un vivo de Instagram con su nueva compañera de elenco.

“Primero, te quiero dar la bienvenida. De verdad, es una alegría que manejamos todos en el equipo de recibirte y que te incorpores porque creo que sos la persona ideal para hacer este personaje. Vas a estar maravillosa”, comenzó diciendo la protagonista del espectáculo.

“¡Gracias! Imagínate que yo estoy como loca. Estoy súper súper agradecida a ustedes porque jamás me imaginé esto y estoy súper feliz”, agradeció Virginia, feliz de ser parte de este nuevo desafío en su carrera.

Y cerró, ansiosa por estar arriba del escenario el próximo martes 9 de julio: “Hoy tuve un primer ensayo, una lectura del guión y acá estoy, estudiando. Espero estar a la altura de las circunstancias, voy a hacer todo lo que está en mí. Estoy a full”.

LA PICANTE REFLEXIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ AL HABLAR DE UNA EXPAREJA

Feliz por su historia de amor con Claudio “Peluca” Brusca que se suma al gran momento profesional que atraviesa mientras encabeza la obra Legalmente Rubia, Laurita Fernández dio que hablar al analizar su pasado amoroso.

“En el camino he cambiado cosas sin querer, hasta que en un momento me ha pasado de pensar ‘no sé si soy esto, si me siento cómoda o es mi esencia’. En algún momento lo hice sin querer hacerlo y ahí me di cuenta de que ese vínculo no era para mí”, expresó Laurita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Todo eso me sirvió para relaciones posteriores. Hoy, a lo lejos, me doy cuenta que había cambiado cosas que no quería cambiar”, agregó, dejando en claro que todas sus experiencias le dejaron una enseñanza para encarar otras historias de amor.

Por otro lado, la entrevistada ahondó en su feliz presente: “Peluca es lo más, ya se sabe todas las canciones de Legalmente Rubia, es un genio. También me ayudaba a estudiar la letra, a veces hace de Mario Pasik”, remarcó. Y cerró, muy feliz: “Él me acompaña en muchos momentos, estoy re enamorada”.