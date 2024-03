Costa, la actriz, panelista y humorista argentina se suma al impecable elenco de Legalmente Rubia, el musical internacional que llegó a la Argentina y se estrena este viernes 22 de marzo en el imponente Teatro Liceo de la Ciudad de Buenos Aires.

Ella encarnará a uno de los personajes más queridos de la película homónima protagonizada por Reese Witherspoon: Paulette, interpretado por la divertida Jennifer Coolidge en su versión cinematográfica original.

Ciudad pudo conversar con Costa en la presentación de la obra que promete romper récords de venta y ya tiene agotadas sus localidades para las primeras funciones.

COSTA SE SINCERA SOBRE SU PRIMERA PARTICIPACIÓN EN UN MUSICAL DE BROADWAY

En una charla distendida, la comediante se explayó sobre lo que significa este gran paso en su carrera, cómo consiguió este papel y por qué fue clave la adaptación del guión a la vida moderna en nuestro país.

Por: Estefania Lisi

- Bueno, vos vas a hacer el personaje de Paulette, de la manicura de Elle (Woods)...

C - Sí, ella entra como clienta, entra a mi salón y dice “quiero ser morocha”, y yo le digo “¿cómo que querés ser morocha? sos la primera rubia que veo en mi vida, ¿cómo que querés ser morocha? ¿Qué está pasando? Y ahí se desarrolla nuestra historia. Yo vengo de un malvado que me robó hasta el perro. Entonces ella me ayuda.

- Sí, me acuerdo. Y vos también le ayudás a ella.

C - Claro, la palabra empoderamiento, la camaradería, ser amiga, ser feministas en el buen sentido. Entonces sí, está bueno el mensaje de la obra también, que hay que ser fiel a lo que una siente, a lo que una piensa, a los colores que una tiene ganas de usar.

- Y nos morimos por ver el momento ícono de la peli...

C - El “¡qué mirás!” Bueno, yo tenía todo... como todo re bien digitado en mis proyectos laborales. Y cuando me llega esta propuesta hice un casting (que yo no estoy acostumbrada, porque siempre hago mi show). Y bueno, o sea, me lo gané, lo laburé. Y está bueno el desafío para mí también.

Soy la primera mujer trans que va a hacer un musical de Broadway en Argentina. Sí, la verdad. Eso no existe.

- Una locura que no haya existido hasta ahora, ¿no?

C - Y bueno, pero esto también es la misión de la obra. Dar luz a todas las diversidades. Yo digo, hago un chiste: la gente nos tiene que venir a ver porque... en el elenco somos el Arca de Noé. Hay una pareja de cada especie. Hay una diversidad en todo lugar. Todos talentosos, todos artistas. Y yo espero estar a la altura de los compañeros que son extraordinarios.

Laurita Fernández presentó Legalmente Rubia (Foto: Movilpress).

- ¿Y cómo fusionaste tu impronta, tu humor, con la onda de un musical que veo igual que va a ser bastante divertido, ¿no? Como que va a tener muchos tintes de humor.

C - Sí, tengo el orgullo de llevar adelante la parte humorística de la obra. Pero bueno, hay un guión, el guión se respeta. Lacampoy decía “no hay mal actor con la letra sabida”. Una llega al ensayo con la letra sabida. Y después empezás a jugar, aportás cositas. Sí, claro, para eso estamos.

- Bueno, tu personaje sufre desamor en la película. ¿Tuviste alguna situación en tu vida en la que hayas hecho alguna locura por amor?

C- Sí. El amor es una locura. La que no ha hecho locuras por amor no amó, creo.

- Si fueras abogada (como Elle), ¿te gustaría trabajar por alguna causa en particular?

C - Sí, claro, por las diversidades. Porque se nos respete. Porque la gente cree que porque hay una ley, la ley se cumple. No, señores. Hay muchas señoras y señoras... A mí todavía me pasa que te enfrentás a discriminaciones harteras y no sin intención. Alguien te puede tratar de masculino, bueno, sí, se le pasó. Pero te das cuenta cuándo es... Entonces, sí, luchar por las minorías y por las diversidades sí me parece una causa. Y claro, porque vivamos todos en un país mejor, ¿no?

- Sí, la verdad que sí. Bueno, y esta película trata un poco sobre el prejuicio. Hasta Laurita (Fernández) nos ha contado que ella también ha sufrido prejuicios...

C - Claro, bueno, la obra vas aprendiendo un montón de cosas que estaban como “arraigadas”. En la presentación de la obra las amigas de ella cantan y dicen “qué bueno, ya estás en edad de tener marido para que te mantenga... “ Entonces, vos decís “cambió todo”. Claro, está completamente “aggiornada” al 2024.

- Ah, está adaptada...

C - Toda adaptadísima. Sí, es una versión hiper argentina pero con toda la base. Porque hay unos señores de afuera que te revisan todo lo que estás haciendo. La famosa, ¿cómo se dice? La licencia.

- Buenísimo. Y por último, si vos tuvieras que definir tu vida como un musical, si pudieras hacer un musical de tu vida, ¿cómo lo llamarías?

C - “Yo, la peor de todas”.

- Ah bueno, ¡muy bien! Después en una próxima entrevista desarrollamos cómo sería la sinopsis de esta obra...

- Desarrollamos, pero sería “Yo, la peor de todas”. El primer acto termina cuando me pongo las tetas. ¡Mirá lo que te digo!