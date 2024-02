Guido Záffora descolocó a Laura Fernández en el móvil en vivo que le dio a Intrusos cuando le preguntó sin filtros por la versión retro de affaire con Pedro Alfonso.

La actriz, que se prepara para salir a escena con Legalmente Rubia en el Teatro Liceo el 22 de marzo, reaccionó con visible asombro y malestar. Además de negar por completo el rumor.

LA REACCIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ CUANDO LE PREGUNTARON POR LA VERSIÓN RETRO DE AFFAIRE CON PEDRO ALFONSO

Guido Záffora: -Hace unas semanas se te nombró y se te vinculó con Pedro Alfonso. Se te metió en el triángulo. Paula (Chaves) dijo que no trabajaría con vos. Eso, ¿cómo te cae a vos?

Laurita Fernández: -¿Eh? ¿A mí?

Guido: -Sí, en su momento hubo como una situación medio rara y se te vinculó.

Laurita: -¿A mí?

Guido: -¿No lo sabías?

Laurita: -No, no estoy enterada. Nada más lejos eso de mí. ¿Seguís “legalmente rubio”, Guido?

Guido: -Sí, estoy para “Legalmente rubia”. Te lo pregunto porque vos sabés cómo sos vos, pero cuando se te nombran y se te pone en ese lugar...

Laurita: -No estaba ni enterada, cero. Nada que ver.

Guido: -¿Te angustia el tema de la fake news?

Laurita: -No te puedo hablar de este caso porque no estaba ni enterada. Me habrá pasado en otro momento y es un bajón. No querés que la otra presente piense algo de vos que nada que ver…