La contundencia de Yanina Latorre para justificar la bronca que tiene con Marina Calabró fue elocuente, y en medio de su catarsis reveló su rol en el escándalo con su hermana Iliana Calabró.

“La ayudé con lo de la hermana, para pegarle a Iliana por todo lo que había dicho del romance de ella”, enfatizó la panelista de LAM.

Y exclamó indignada: “¡Todo, me inmolé! ¡La consolé!”.

“No voy a contar todo porque tampoco me quiero vengar de ella. Pero la estoy ayudando todo el tiempo. Me contó miles de cosas que yo no contaría”, continuó

Al final, Yanina Latorre se quejó en cifrada advertencia a Marina Calabró: “Ella confió en mí porque sabe que no la voy a vender nunca”.

LA DECEPCIÓN DE YANINA LATORRE CON MARINA CALABRÓ

“Estoy emputada con ella porque somos compañeras, hacemos un pase juntas, hablamos un montón”, comenzó la periodista en referencia a su ciclo en FM El Observador.

“La ayudé a blanquear el romance. Blanqueé cuando ella me lo pidió y siempre poniendo mi media hora con ella de pase para esto. Cuando se separó me pidió no hablar del tema”, recordó.

EL MOTIVO DEL ENOJO DE YANINA LATORRE CON MARINA CALABRÓ

“Un día empecé a ver que me mentía un montón en la cara, pero fuera del aire. (…) Después a los tres días me daba otra versión por lo que había salido en los medios”, precisó con bronca.

En ese punto, explotó: “Todo a lo zorra. Y a mí las zorras no me gustan. No me gusta que no me den la cara y me enfrenten”.

“Le perdí la confianza”, cerró Yanina Latorre contra Marina Calabró.