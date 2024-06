Luego del debate que despertó la declaración de amor de Marina Calabró a Rolando Barbano en la entrega de los Martín Fierro de Radio (cuyo gesto no fue recíproco cuando le tocó a él agradecer la estatuilla), Iliana Calabró rompió el silencio y habló de su hermana.

“Lo viví con mucha emoción. Yo estoy en Italia y me quedé esperando. Le había pedido al Arcángel Miguel, que estamos festejando esta semana, el patrón de este pueblo donde estoy, que le diera esta alegría, que la necesitaba y me escuchó”, comenzó diciendo Iliana, contenta por el premio que se llevó la panelista.

Iliana Calabró reconoció las tensiones con su hermana Marina: "No hablo intimidades"

“Así que estoy feliz y orgullosa de ella. Y con respecto a lo que pasó, a veces es bueno expresar lo que uno siente, más allá de lo que al otro le pase con eso, ¿no?”, agregó, defendiendo la postura de Marina. Y cerró, recordando una célebre frase de Juan Carlos Calabró: “Y como decía mi papá, ‘el corazón tiene razones que la razón no entiende’”.

DOMINIQUE METZGER REPUDIÓ LOS ABUCHEOS A ROLANDO BARBANO EN LA ENTREGA DE LOS MARTÍN FIERRO DE RADIO

Dominique Metzger se refirió a los abucheos a Rolando Barbano durante la entrega de los Martín Fierro de Radio. Contundente, se mostró en desacuerdo con la mesa que vociferó contra el periodista que eligió no dedicarle su premio a Marina Calabró.

Es importante destacar que Marina le dedicó la estatuilla a su “amor”. “Sí, a vos, Rolando”, le dijo. Acto seguido, cuando él ganó y subió a agradecer el suyo, ni nombró a la periodista, con quien luego aclaró que no está más en pareja.

Dominique Metzger repudió los abucheos a Rolando Barbano durante la entrega de los Martín Fierro de Radio (Foto: eltrece)

“Y los abucheos, esto es personal, lo quiero decir, porque no me gustó, tenemos a nuestro querido compañero Rolo Barbano, que estaba con su hijo, ese abucheo innecesario”, sentenció Dominique, con seriedad, en Telenoche.

Y cerró, con firmeza: “Cada pareja o no pareja es un mundo y nosotros no tenemos por qué meternos porque desconocemos. Entonces, no demos por ciertas o verdaderas actitudes, cuando desconocemos cómo es internamente. Nada más que eso, porque siempre pienso en los niños y es un momento que se vio aguado por eso”.