Una vez más, Cande Tinelli recurrió a las redes para volcar su cansancio con los seguidores que critican su cuerpo, y compartió varios posteos y un video marcando su firme postura con respecto a estos agravios.

“Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones porque son miradas y visiones ajenas que exceden a uno. Sean buenas o malas, cada uno las ve como quiere. No hay que hacerle caso a lo que el otro ve o cree de mí”, escribió la hija de Marcelo Tinelli, junto a unas capturas de unos mensajes que le hicieron llegar.

“Yo sé cómo estoy. Yo sé cómo elijo estar. Yo sé que estoy sana. Yo sola sé que estos comentarios no me representan. Y bueno, lamentablemente, esperar a que la gente no opine de los cuerpos es prácticamente imposible, así que tenemos que estar muy en eje y seguros de nosotros mismos para que esto nos resbale. Y entender también que somos mucho más que el cuerpo y lo externo. Cuiden y alimenten su mundo interior”, agregó.

“En modo ‘Ketoda’ me voy a hacer lo que más amo en el mundo. Perdón por no tener carne, por estar más rellenita y también por haberme arruinado el cuerpo con tatuajes y ser parecida a un alien. Perdón también por ser hija de alguien famoso y bueno, perdón por todo, básicamente. Un resumen de todo lo que leo a diario. Si sigo con todo, me quedo cinco horas más y me tengo que ir”, continuó, a pura ironía.

Más tarde, subió un video con su contundente descargo: “¿¡Entienden que tiré años de mi vida de juventud por este tipo de comentarios o cosas que me decían, que no me los devuelve nadie!? Entonces no sean tan bolud… como fui yo”, remarcó.

“La gente que me dice: ‘Si no te importa, no lo subas’, tiene su punto. Pero, ¿por qué lo subo? Yo tengo un alcance a muchos seguidores y esto no lo digo de creída, lo digo desde un lado bien. Es algo que prácticamente no elegí, pero le saco provecho a eso”, se la escucho decir en su publicación.

“Intento comunicar esto porque sé que hay gente que la pasa mal porque yo la pasé mal leyendo comentarios así. He estado encerrada semanas en mi cuarto a oscuras vomitando cada cosa que comía y llorando. Medicada, perdiendo tiempo de mi vida siendo una pendeja y no quiero que le pase esto a la gente porque me hace mal. No lo quiero permitir”, añadió. Y cerró, tajante: “Lo voy a seguir diciendo porque no quiero que le pase a nadie porque perdés tiempo en cosas que no tienen ni put… sentido”.

En medio de la felicidad que vive junto a Coti Sorokin después de haber sellado su amor hace casi cuatro meses con una boda rodeados de sus familiares y seres queridos, Cande Tinelli recurrió a las redes para dedicarle unas profundas y románticas palabras en el día de su cumpleaños.

“En un mundo y una sociedad de relaciones ‘líquidas’, relaciones sin responsabilidad afectiva ni emocional, donde todos pensamos que somos eternos adolescentes y prácticamente terminamos eligiendo la soledad por cierto egoísmo, yo de corazón les deseo a todxs un/una compañerx”, comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli en Instagram junto a varias fotos de sus días con el cantante.

“Soy una afortunada de tener a esta persona al lado, no quiero ser cursi, pero sinceramente la vida se volvió más liviana y divertida desde que lo conocí. Me hizo madurar mucho como mujer y como ser humano. Tengo estabilidad emocional y las ideas mucho más acomodadas. Valoro más las cosas. Maduré. Y él tiene muchísimo que ver”, agregó.

Y siguió: “Juntos tenemos el don de sacarle el lado positivo a todo, de por más duro que sea, darnos la mano e ir para adelante. Juntos somos más fuertes que separados, de no hacernos tanto drama por las cosas que no valen la pena. Gracias por hacerme reír constantemente, por escucharme cada vez que tengo mis bajones, por hacerme sentir cuidada y segura de mi misma”.

“Te amo profundamente y ojalá que siempre estemos acompañándonos en todo como lo hicimos siempre. Por muchas más aventuras, rodeadas de música y animales. Charlas deep, piano, conciertos y hoteles de gira. Caballos, pintura, proyectos nuevos. Todo. Feliz cumple amor de mis amores @cotioficial. A disfrutar hoy y todos los días de la vida”, cerró Cande, muy enamorada.