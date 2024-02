Este fin de semana Cande Tinelli y Coti Sorokin contrajeron nupcias tras dos años en pareja, y bajo la sospecha de que todo sería en realidad una “fiesta de casamiento”, dado que no habrían formalizado la unión civil.

Esta versión surgió en Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo, donde ella mismo apoyó esta versión dada la falta de imágenes del “civil” de la pareja y que la ceremonia en la estancia de la fiesta no había tenido la participación de religiosos.

En LAM, Ángel de Brito fustigó a la producción de Roccasalvo sobre “las primicias que dan en ese programa”. “Dijeron que no se habían casado Coti y Cande”, dijo De Brito ante la indignación de Yanina Latorre y Marcela Feudale, que estuvieron presentes y vieron a la jueza de paz.

QUÉ DIJO CANDE TINELLI SOBRE LOS RUMORES DE QUE NO ESTÁ CASADA LEGALMENTE CON COTI SOROKIN

“Pasa esto con varios programas y con los noticieros, no solo con los programas de chimentos: que si no lo ven, no lo creen. Y hoy le pregunté a Cande y me dijo que sí, que obvio que se habían casado”, aseguró el conductor exhibiendo la libreta de casamiento a través de una foto en la que se ven las manos de la joven Tinelli.

La foto de la libreta de casamiento de Cande Tinellli y Coti Sorokin (Foto: captura América TV)

Minutos más tarde, De Brito habló por teléfono con Cande, que confirmó su unión civil. “Estoy casada real, de mentira las bo…. No sé qué dicen a veces, y qué al pedo que están, por el amor de Dios. Semejante fiesta para casarnos en joda”, explotó la joven.

“¡Tres cambios de ropa metí y se casaban en joda la bolu…!”, agregó Cande, y explicó su decisión de dedicar tanto tiempo a la ropa. “Si no jugaba ahí, ¿cuándo?”, se justificó, mientras De Brito le contó que en determinado momento creían que ya no iba a volver de todo lo que tardaba.

