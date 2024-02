Este sábado se produjo el esperado casamiento de Cande Tinelli con Coti Sorkin, tras dos años en pareja, con numerosas idas y venidas, y en el medio, Susana Roccasalvo se animó a revelar un dato impensado sobre la pareja.

En Implacables, la conductora presentó al movilero que se encontraba cubriendo la boda en Exaltación de la cruz, y que esperaba la salida de los novios a saludar a la prensa. “O sea, no hubo unión civil. No pasaron por el registro civil ni pasaron por la iglesia”, informó Susana.

“Bueno, él es de la colectividad (judía), así que no hubo ni rabino ni sacerdote. O sea que es una fiesta de casamiento, no un casamiento. Ahora me cierra más”, razonó la conductora, mientras una de sus panelistas señaló que se trataba de “una celebración del amor”.

CÓMO FUE LA BODA DE CANDE TINELLI CON COTI SOROKIN

Además, Naiara Vecchio reveló que hay “invitados que son clase B” y ante las críticas del panel explicó la situación. “Así lo enumeró Cande porque van a ir después de las 12 de la noche. No es lo mismo para el que va a partir de las 9, que va a ser la cena principal”, dijo la periodista.

“La pregunta es: ¿le regala lo mismo el invitado que va a las 9 que el que va a las 12?”, lanzó Naiara, a lo que Daniel Gómez Rinaldi respondió sin vueltas: “Irme a la Loma del Traste para ir de segundo invitado, mi amor… ¡Esperame sentado!”.

De inmediato, los panelistas debatieron sobre el hecho de que entre dichos invitados se contabilizan los “amigos de compromiso de Marcelo Tinelli” “¿Viste que de pronto los chicos se juntan después a bailar y bueno, no tienen una relación como para invitarlos?”, trató de explicar Fabiana Araujo sin mucho consenso.

